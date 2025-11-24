Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα απάντησε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Αλέξη Τσίπρα για όσα αναφέρονται στο νέο του βιβλίο, «Ιθάκη», σχετικά με τον ίδιο και τον σύζυγό του, Τάιλερ ΜακΜπεθ. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ανέβασε τους τόνους, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό για προσωπικές αιχμές και υπονοούμενα που —όπως λέει— παραπέμπουν σε ομοφοβική ρητορική.

Ο Κασσελάκης ξεκινά την ανάρτησή του χαρακτηρίζοντας το βιβλίο «αυτοαναφορικό πόνημα–πλυντήριο», εκφράζοντας την άποψη ότι αποτελεί μία προσπάθεια «rebranding» που, όπως σημειώνει με σαρκασμό, «θα καταλήξει σαν τον Τιτανικό».

«Αναγνώρισε το “τσουνάμι Κασσελάκη”, αλλά προσπάθησε να το σταματήσει»

Συνεχίζοντας, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρεται στον διάλογο που φέρεται να περιγράφει ο Τσίπρας στο βιβλίο του, σχολιάζοντας ότι ο ίδιος «παραδέχεται» το ισχυρό ρεύμα που δημιούργησε η υποψηφιότητά του, αλλά —σύμφωνα με τον Κασσελάκη— είχε πρωταγωνιστήσει δύο φορές σε προσπάθειες ανατροπής του.

Με σαφείς αναφορές στο συνέδριο του Φεβρουαρίου και στην εσωκομματική κρίση που ακολούθησε λίγους μήνες μετά, ο Κασσελάκης κατηγορεί τον Τσίπρα ότι «χάραξε τη διαδρομή που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή του κατάσταση».

«Αν μάθαινα τα βασικά σας, θα ήμουν κι εγώ της ίντριγκας»

Σε άλλο σημείο της δήλωσής του, κατηγορεί τον Τσίπρα ότι τον ειρωνεύεται επειδή «δεν έμαθε τα βασικά» του κόμματος, απαντώντας πως δεν θα ήθελε να μοιάσει σε όσους χαρακτηρίζει «πολιτικούς της ίντριγκας και της τάβλας».

Αντεπίθεση για τον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος»

Ο Κασσελάκης αναφέρεται και στον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος» που φέρεται να χρησιμοποιεί ο Τσίπρας στο βιβλίο. Αντιπαραβάλλει ότι την περίοδο που «οι άλλοι τον εγκατέλειπαν», εκείνος ταξίδευε στα ακριτικά νησιά για να στηρίξει τον τότε πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και ότι συμμετείχε ενεργά σε δύσκολες αποστολές, όπως στις φωτιές και στη θεομηνία «Ντάνιελ».

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για σχέσεις του Τσίπρα με «ολιγάρχες-χορηγούς», τονίζοντας ότι ο ίδιος έβαζε «χρήματα από την τσέπη του».

Το επίμαχο σημείο με τη Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ ΜακΜπεθ

Το πιο αιχμηρό σημείο της ανάρτησης αφορά την αναφορά του Τσίπρα στη συνομιλία του Τάιλερ ΜακΜπεθ με τη Μπέττυ Μπαζιάνα. Ο Κασσελάκης κατηγορεί τον Τσίπρα για «ομοφοβικό κουτσομπολιό», σημειώνοντας ότι ο σύζυγός του δεν ρώτησε πώς «θα μεγαλώσει τα παιδιά τους στο Μαξίμου», αλλά πώς εκείνοι μεγάλωναν τα δικά τους όταν ζούσαν εκεί.

Επιπλέον, διερωτάται αν ο Τσίπρας θα είχε συμπεριλάβει αντίστοιχο περιστατικό στο βιβλίο του «αν ο σύντροφός του ήταν γυναίκα».

Στο ίδιο πλαίσιο, αποκαλύπτει πως ο Τσίπρας είχε προβλέψει ότι ο κόσμος «δεν θα ήθελε έναν gay liberal» για να ψηφίσει τον Κασσελάκη στις ευρωεκλογές — πρόβλεψη που διαψεύστηκε από το αποτέλεσμα, καθώς ο Κασσελάκης κατετάγη δεύτερος.

«Εύχομαι καλοτάξιδο το βιβλίο – Εμείς κοιτάμε μπροστά»

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Στέφανος Κασσελάκης σημειώνει πως ο Τσίπρας «προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του», υποστηρίζει ότι η κοινωνία έχει πιο ουσιαστικά προβλήματα να αντιμετωπίσει και τονίζει πως το Κίνημα Δημοκρατίας «προχωράει», με στόχο —όπως αναφέρει— μια πολιτική «που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο».

Διαβάστε ακόμα: Στο Λονδίνο ο Μητσοτάκης: Κρίσιμες επαφές με funds που διαχειρίζονται 30 τρισ. δολάρια