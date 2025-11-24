Στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί από σήμερα το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», ένα αυτοβιογραφικό χρονικό που καταγράφει τη δική του οπτική για την πορεία προς την εξουσία, τις δραματικές διαπραγματεύσεις του 2015 και τις κρίσιμες αποφάσεις που καθόρισαν την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην πρωθυπουργός καταθέτει την προσωπική του ανάγνωση για πρόσωπα που βρέθηκαν κοντά του, συγκρούστηκαν μαζί του ή διαμόρφωσαν την πολιτική εξίσωση της εποχής.

Ανάμεσά τους, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Γιάνης Βαρουφάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νίκος Παππάς, ο Πάνος Καμμένος και ο Στέφανος Κασσελάκης —πρόσωπα με καθοριστικό ρόλο στις πιο φορτισμένες στιγμές της τελευταίας δεκαετίας.

Η συζήτηση με τον Πάνο Καμμένο και το παρασκήνιο της συγκυβέρνησης

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του βιβλίου αφορά την πρώτη συνάντηση του Τσίπρα με τον Πάνο Καμμένο μετά τις εκλογές του 2015. Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, όπως αναφέρει, του δήλωσε χωρίς περιστροφές ότι επιθυμούσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ένα πόστο που θεωρούσε προσωπικό του στόχο, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι δεν θα αξίωνε άλλες θέσεις ή όρους.

Στο ίδιο απόσπασμα, ο Τσίπρας σημειώνει ότι ενημέρωσε τον Καμμένο πως εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει συμμετοχή στην κυβέρνηση και στον Σταύρο Θεοδωράκη. Η αντίδραση του Καμμένου, όπως την περιγράφει, ήταν άμεση και αρνητική, εκφράζοντας φόβους ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τη νέα κυβέρνηση. Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με τον Τσίπρα, αποτυπώνει πώς διαμορφώθηκε η συνεργασία του 2015 και πώς τέθηκαν τα θεμέλια της συγκυβέρνησης.

Οι αναφορές στους στενούς και πιο αντιφατικούς συνεργάτες

Στο βιβλίο του, ο Τσίπρας καταγράφει επίσης πώς συνεργάστηκε ή συγκρούστηκε με κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ:

Για τον Μπαράκ Ομπάμα, αναφέρεται στη συμβολή του Αμερικανού προέδρου στο να αλλάξει το κλίμα απέναντι στην Ελλάδα και στην πολιτική στήριξη που παρείχε σε δύσκολες στιγμές.

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη, περιγράφει μια σχέση γεμάτη εντάσεις, δημιουργικές ιδέες αλλά και σοβαρές αποκλίσεις που οδήγησαν σε κρίσιμες ρήξεις κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, σημειώνει τις διαφωνίες τους το καλοκαίρι του 2015 και τις συγκρούσεις που σημάδεψαν την κοινοβουλευτική διαδικασία.

Για την Έφη Αχτσιόγλου και τον Αλέξη Χαρίτση, κάνει αναφορά στον ρόλο τους ως νέων προσώπων που στήριξαν το κυβερνητικό έργο, τονίζοντας τη συμβολή τους σε δύσκολους τομείς όπως τα εργασιακά και η αναπτυξιακή πολιτική.

Για τον Νίκο Παππά, καταγράφει την πολυετή συνεργασία τους και τον κεντρικό ρόλο του στη διαμόρφωση στρατηγικών αποφάσεων της κυβέρνησης.

Η σημερινή εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο Τσίπρας δεν αφήνει εκτός και τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Στο βιβλίο σχολιάζει την πορεία του κόμματος μετά την αποχώρησή του και την ανάδειξη του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία. Αναφέρεται στις αλλαγές που βλέπει στη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη δική του αποτίμηση για την κατεύθυνση που έχει πάρει το κόμμα.

Παρασκήνιο, συγκρούσεις και κρίσιμες αποφάσεις

Η «Ιθάκη» παρουσιάζεται ως μια προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να αποτυπώσει το παρασκήνιο μιας περιόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία: τις οριακές στιγμές των διαπραγματεύσεων, τα διλήμματα της εξουσίας, αλλά και τις προσωπικές σχέσεις που δοκιμάστηκαν.

Με έντονες αναφορές σε γεγονότα και πρόσωπα, το βιβλίο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις, ανοίγοντας ξανά κεφάλαια που παρέμεναν στο σκοτάδι για χρόνια.

Διαβάστε ακόμα: Σοκ στις Βρυξέλλες: Υπό κράτηση η Φεντερίκα Μογκερίνι και δύο ανώτεροι αξιωματούχοι για διαφθορά