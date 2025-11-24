Στη δημόσια συζήτηση επαναφέρει το κρίσιμο καλοκαίρι του 2015 ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από το νέο του βιβλίο «Ιθάκη», που κυκλοφόρησε σήμερα από τις εκδόσεις Gutenberg. Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει τη δική του οπτική για τα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα, περιγράφοντας για πρώτη φορά λεπτομερείς διαλόγους, πολιτικά παρασκήνια και δραματικές στιγμές των διαπραγματεύσεων.

Το τηλεφώνημα Ομπάμα λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής

Ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει ότι, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Σύνοδο Κορυφής μετά το δημοψήφισμα, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα. Ο Αμερικανός ηγέτης τον συνεχάρη για το αποτέλεσμα, αλλά προειδοποίησε ότι υπήρχε «ισχυρό μπλοκ» στην Ευρώπη που πίεζε για Grexit.

Ο Ομπάμα, σύμφωνα με τον Τσίπρα, του ζήτησε να παραμείνει ψύχραιμος και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Η ωμή απάντηση Πούτιν για την ελληνική οικονομία

Στο βιβλίο καταγράφεται και συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο οικονομικής βοήθειας, λέγοντας πως θα προτιμούσε «να δώσει τα χρήματα σε ορφανοτροφείο» παρά στην Ελλάδα, καθώς θα ήταν «σαν να τα πετούσε σε σκουπιδοτενεκέ».

Ο Τσίπρας υποστηρίζει ότι του απάντησε πως η στάση αυτή θυμίζει «Γιάλτα» και καταμερισμό επιρροών — λαμβάνοντας την κυνική επιβεβαίωση του Πούτιν.

Το τέλος της συνεργασίας με τον Γιάννη Βαρουφάκη

Ο πρώην πρωθυπουργός αφιερώνει αρκετές σελίδες στη σχέση του με τον Γιάνη Βαρουφάκη την περίοδο των διαπραγματεύσεων. Αναφέρει ότι το βράδυ του δημοψηφίσματος ο τότε υπουργός Οικονομικών εμφανιζόταν ιδιαίτερα «μουδιασμένος», ενώ λίγο αργότερα του ανακοίνωσε πως δεν μπορεί να συνεχίσει στο ίδιο χαρτοφυλάκιο.

Ο Βαρουφάκης φέρεται να αρνήθηκε τη μετακίνησή του, εκτιμώντας ότι συμφωνία δεν θα μπορούσε να υπάρξει.

«Ήμασταν ήδη στη δραχμή» – Οι κρίσιμες ώρες της διαπραγμάτευσης

Ο Αλέξης Τσίπρας περιγράφει με δραματικό τόνο τις στιγμές κατά τις οποίες η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ.

Όπως σημειώνει, σε μια από τις διακοπές της πολύωρης Συνόδου είπε στους συνεργάτες του:

«Αυτή τη στιγμή είμαστε στη δραχμή. Έχουν τελειώσει όλα».

Ο Γιάννης Δραγασάκης εμφανίζεται εξουθενωμένος, χωρίς σαφή απάντηση για την αντοχή των τραπεζών, ενώ ο Νίκος Παππάς προτρέπει «να φύγουν και να τους ξεφτιλίσουν».

Ο ρόλος Ολάντ και Τουσκ – Η “χρυσή τομή” για το Υπερταμείο

Καθοριστική, σύμφωνα με τον Τσίπρα, υπήρξε η παρέμβαση του Φρανσουά Ολάντ και του Ντόναλντ Τουσκ, οι οποίοι επιχείρησαν να γεφυρώσουν τις διαφορές.

Η λύση για το Υπερταμείο βρέθηκε ύστερα από πρόταση του Τουσκ για κατανομή 50%-50% των εσόδων και ελληνικό έλεγχο στη διοίκηση.

Όταν η συμφωνία ολοκληρώθηκε, η Άνγκελα Μέρκελ φέρεται να του είπε:

«Αλέξη, τέτοια διαπραγμάτευση δεν έχω ξαναζήσει».

Οι στιγμές στο Μάτι που «πάγωσαν» τον πρωθυπουργό

Ο πρώην πρωθυπουργός αφιερώνει μεγάλο μέρος του βιβλίου στην εθνική τραγωδία στο Μάτι. Περιγράφει το σοκ που υπέστη όταν ενημερώθηκε για την ύπαρξη θυμάτων και την αμηχανία που –όπως λέει– επικρατούσε στο Κέντρο Επιχειρήσεων.

Ο Τσίπρας αναφέρει ότι για πρώτη φορά στη ζωή του ψιθύρισε «Γιατί Θεέ μου;», περιγράφοντας την απόγνωση που έζησε εκείνες τις ώρες.

Διαβάστε ακόμα: Ιθάκη – Τσίπρας: Πρωτοβουλία «επανίδρυσης» και κάλεσμα σε πολιτική αυτοοργάνωση