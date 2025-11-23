Στα Πετράλωνα ο Μητσοτάκης για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ – Ψήφισε μαζί με τον γιο του

Με μεγάλη προσέλευση συνεχίστηκε μέχρι τις 19:00 η διαδικασία των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας, με τα περισσότερα εκλογικά τμήματα να καταγράφουν σημαντική συμμετοχή τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα στο Πνευματικό Κέντρο των Κάτω Πετραλώνων, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνο. Έφτασε στο σημείο λίγο μετά τις 18:00, όπου έγινε δεκτός με θερμές εκδηλώσεις από μέλη και φίλους του κόμματος.

Κατά την άφιξή του, ο πρωθυπουργός σχολίασε «Γέμισαν οι κάλπες», ενώ στη συνέχεια εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμμετοχή, σημειώνοντας ότι 122.000 πολίτες ψήφισαν στη διαδικασία, με αρκετούς να συμμετέχουν για πρώτη φορά.

Σύμφωνα με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και τη Γραμματεία Οργανωτικού, η ψηφοφορία εξελίσσεται ομαλά σε όλη τη χώρα.

Συνολικά, 122.546 ενεργά μέλη λαμβάνουν μέρος, αριθμός αυξημένος σε σχέση με το 2021, ενώ έχουν κατατεθεί 7.200 υποψηφιότητες για τις 3.500 κομματικές θέσεις. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό ανανέωσης των προεδρείων θα ξεπεράσει το 60%.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σε 1.200 κάλπες σε 233 σημεία πανελλαδικά, μαζί με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου. Το προφίλ των μελών που συμμετέχουν παρουσιάζει υψηλή ανανέωση:

- πάνω από το μισό είναι ηλικίας 25–54 ετών,

- το 42% είναι γυναίκες,

- το 48% εργάζεται ως μισθωτοί,

- το 27% δραστηριοποιείται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι ή στον πρωτογενή τομέα,

- και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Σήμερα εκλέγονται επίσης 1.000 σύνεδροι, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο επόμενο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

