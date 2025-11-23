Σε εξέλιξη οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

Σε ρυθμούς εσωκομματικών εκλογών κινείται σήμερα η Νέα Δημοκρατία, καθώς 122.546 πολιτικά ενεργά μέλη συμμετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των νέων οργάνων του κόμματος. Οι κάλπες άνοιξαν στις 8:00 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 19:00, ενώ η ψηφοφορία πραγματοποιείται τόσο δια ζώσης όσο και ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία αφορά την εκλογή Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ), στις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ), καθώς και 1.000 συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο προσεχές τακτικό συνέδριο της ΝΔ την άνοιξη. Συνολικά 3.500 μέλη θα εκλεγούν μεταξύ 7.200 υποψηφίων.

Αυξημένη συμμετοχή και ανανέωση στη βάση

Η Πειραιώς εκφράζει ικανοποίηση για την κινητοποίηση, καθώς η αύξηση των ενεργών μελών αποδίδεται στην καμπάνια ενημέρωσης και συμμετοχής που προηγήθηκε στα social media και στις κομματικές οργανώσεις. «Η αύξηση του αριθμού των ενεργών μελών αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο ισχυρές είναι οι ρίζες της Παράταξης στην κοινωνία», σημειώνουν πηγές, υπογραμμίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία παραμένει κόμμα με πλατιά λαϊκή βάση.

Στη φετινή αναμέτρηση συμμετέχει υψηλό ποσοστό νέων μελών, με το κόμμα να εκτιμά ότι η ανανέωση στα προεδρεία των οργανώσεων θα ξεπεράσει το 60%. Πάνω από το 50% των ενεργών μελών ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25–54 ετών, ενώ το 42% είναι γυναίκες. Σε επίπεδο επαγγελματικού προφίλ, το 48% είναι μισθωτοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το 27% έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα, ενώ το 25% είναι συνταξιούχοι.

Η διαδικασία και η συμμετοχή

Περισσότερες από 1.200 κάλπες έχουν στηθεί σε 233 σημεία σε όλη τη χώρα, ενώ τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν και ηλεκτρονικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η συμμετοχή καταγράφεται αυξημένη συγκριτικά με το 2021, στοιχείο που το κόμμα ερμηνεύει ως ένδειξη ενεργοποίησης της κομματικής βάσης ενόψει των εκλογικών μαχών των επόμενων ετών.

Πού θα ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιστρέφοντας από τη Σιγκαπούρη όπου είχε επαφές με έντονο επενδυτικό χαρακτήρα, θα ψηφίσει στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων. Με τη συμμετοχή του στη διαδικασία αναμένεται να στείλει μήνυμα συσπείρωσης, εγρήγορσης και προετοιμασίας για την επόμενη εθνική εκλογική αναμέτρηση.

Το επόμενο βήμα: τα προσυνέδρια

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας, θα ξεκινήσει ο προγραμματισμός των προσυνεδρίων σε όλη τη χώρα. Στόχος, σύμφωνα με την Πειραιώς, είναι το άνοιγμα στην κοινωνία και ο διάλογος με τους πολίτες, καθώς και η προσπάθεια αντιμετώπισης της «γκρίζας ζώνης» που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο των κομματικών οργανώσεων ειδικά στην περιφέρεια, επισημαίνοντας πως «στις μάχες που έρχονται δεν περισσεύει κανείς». Τα στελέχη που θα εκλεγούν σήμερα θα είναι αυτά που θα σηκώσουν το βάρος της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης στις τοπικές κοινωνίες, με το κόμμα να στοχεύει στην επικοινωνία του κυβερνητικού έργου και την ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας μέχρι τις εκλογές του 2027.

Διαβάστε ακόμα: Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»