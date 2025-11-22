Ένταση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», όπου ο υπουργός εξαπέλυσε βολές κατά του Διαμαντή Καραναστάση και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν απασχολήσει έντονα το πολιτικό σκηνικό.

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε αρχικά το δημόσιο «σήριαλ», όπως το χαρακτήρισε, των τελευταίων ημερών:

«Αυτό που ζούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, από τη Βουλή μέχρι τα κανάλια, είναι κωμικό έως γελοίο και παράλληλα προβληματικό για τη δημοκρατία μας», σημείωσε.

Αναφορικά με τον κ. Καραναστάση, ο υπουργός υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός:

«Ο κύριος Καραναστάσης δεν είχε συγκλονιστική κοινοβουλευτική παρουσία – δεν ερχόταν στη Βουλή, ίσως μόνο στις επιτροπές. Θα τον ξαναπώ “ψώνιο” και είναι θεσμικά σωστό», ανέφερε, κλιμακώνοντας την επίθεσή του.

Σε ακόμη πιο έντονο ύφος πρόσθεσε:

«Κύριε Καραναστάση μου, σε διόρισε η φιλενάδα σου βουλευτή… Όχι να μας κουνάς και το δάχτυλο ότι φεύγεις γιατί δεν αντέχεις τη βρωμιά. Την εύνοια που σου έδειξε η σύντροφός σου δεν την έχει επιδείξει κανένας στη μεταπολίτευση».

Το πολιτικό ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να παίρνει νέες διαστάσεις, με τα βίντεο, τις αναρτήσεις και τις δημόσιες αντιπαραθέσεις να κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο. Η πλευρά Καραναστάση και Κωνσταντοπούλου αναμένεται να τοποθετηθεί εκ νέου, ενώ το θέμα συνεχίζει να καταγράφει αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και στον δημόσιο διάλογο.

