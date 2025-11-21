Νέα ένταση Άγκυρας – Αθήνας για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό της ΕΕ

Κλίμα αντιπαράθεσης δημιουργεί εκ νέου η Άγκυρα, με αφορμή την πρόσφατη επικαιροποίηση του ελληνικού Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «παράνομα τετελεσμένα» και κατηγορώντας την Ελλάδα ότι επιχειρεί να κατοχυρώσει θαλάσσιες ζώνες που «παραβιάζουν τη δικαιοδοσία της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Σύμφωνα με τη δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΕΞ, Οντζού Κετσελί, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τα προγράμματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (MSP) που υλοποιούν κράτη και διεθνείς οργανισμοί, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία έχει ήδη καταθέσει τον δικό της σχεδιασμό από τον Απρίλιο του 2025. Όπως σημειώνει, η πρόσφατη απεικόνιση του ελληνικού MSP σε ευρωπαϊκή πλατφόρμα «αφορά θαλάσσιες περιοχές που ανήκουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Η Άγκυρα υποστηρίζει πως η Ελλάδα χρησιμοποιεί τον χάρτη MSP για να «νομιμοποιήσει» μια ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο που —όπως αναφέρει— δεν έχει ανακηρύξει επισήμως και δεν έχει οριοθετήσει με τους γειτονικούς της κράτες. «Οι μονομερείς κινήσεις είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και δεν συνάδουν με το Διεθνές Δίκαιο», υπογραμμίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ, επικαλούμενο και την κατάθεση της τουρκικής θέσης στον ΟΗΕ από το 2020 σχετικά με τα όρια της υφαλοκρηπίδας της.

Η ελληνική πλευρά δεν έχει απαντήσει επισήμως μέχρι στιγμής, ωστόσο κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν πως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της χώρας είναι απολύτως σύμφωνος με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και ότι η Αθήνα δεν αποδέχεται τουρκικές αιτιάσεις που αμφισβητούν κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η νέα αυτή διπλωματική ένταση προστίθεται σε μια σειρά επεισοδίων των τελευταίων μηνών, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα των θαλάσσιων ζωνών παραμένει από τα πιο ευαίσθητα σημεία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

