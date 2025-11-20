Ισχυρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής στέλνουν οι πολίτες, όπως αποτυπώνεται στη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega. Η εικόνα για το κυβερνητικό έργο και τον πρωθυπουργό είναι ιδιαίτερα αρνητική, ενώ οι πολίτες τοποθετούνται και για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέων κομμάτων από Τσίπρα και Σαμαρά.

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και πρωθυπουργό

Το 71% αξιολογεί αρνητικά το συνολικό κυβερνητικό έργο, ενώ το 70% δίνει αρνητική κρίση για την προσωπική επίδοση του πρωθυπουργού.

Θετικά απαντά μόλις το 23% για την κυβέρνηση και το 26% για τον πρωθυπουργό.

Οι πολίτες εκφράζουν ισχυρή δυσαρέσκεια σε όλους τους τομείς:

Οικονομία: 79% αρνητικές γνώμες

Δημοκρατία & Θεσμοί: 73% αρνητικές

Καθημερινότητα: 70% αρνητικές

Γεωπολιτικά: 49% αρνητικές



Το 60% ζητά πολιτική αλλαγή

Στο δίλημμα πολιτική σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, το 60% επιλέγει την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, έναντι 39% που προτιμά τη σταθερότητα.

Εξίσου μοιρασμένη είναι η άποψη για πρόωρες εκλογές, με τους υποστηρικτές τους να υπερισχύουν οριακά κατά μία μονάδα.

Πρόθεση ψήφου και εκτίμηση ψήφου



Πρόθεση ψήφου:

ΝΔ: 22,6%

ΠΑΣΟΚ: 10,4%

Ελληνική Λύση: 7,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,6%

ΚΚΕ: 5,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,7%

Εκτίμηση ψήφου:

ΝΔ: 29,3%

ΠΑΣΟΚ: 13,5%

Ελληνική Λύση: 10%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,8%

ΚΚΕ: 7,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 6,1%

Νίκη: 1,9%

ΜέΡΑ25: 3,7%

Νέα Αριστερά: 2,2%

Φωνή Λογικής: 4,4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,7%

Λοιπά: 6,9%



Νέα κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά – Πώς τοποθετούνται οι πολίτες

Η προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί κυρίως αρνητικές αντιδράσεις:

Αρνητικά: 52%

Θετικά: 37%

Ουδέτερα: 7%



Ως προς τη στήριξη ενός κόμματος Τσίπρα:

Απίθανο: 62%

Πολύ πιθανό: 10%

Αρκετά πιθανό: 13%



Για ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά:

Απίθανο: 64%

Πολύ πιθανό: 5%

Αρκετά πιθανό: 11%



Τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας

Οι πολίτες αναδεικνύουν ως κορυφαίες προτεραιότητες:

Ακρίβεια: 49%

Οικονομία: 35%

Κρίση θεσμών: 16%

Διαφθορά: 14%

Ανασφάλεια / κυβερνητική ανεπάρκεια: 10%



Η χώρα προς τη λάθος κατεύθυνση

Το 69% εκτιμά ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 27% βλέπει πορεία προς τη σωστή.

