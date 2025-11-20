Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open αναδεικνύει δύο βασικούς πονοκεφάλους για την κυβέρνηση: την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία καταγράφονται ως οι πιο αρνητικοί παράγοντες στην εικόνα της. Παράλληλα, η έρευνα αποκαλύπτει ισχυρή τάση υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ξεπερνά το 24%.
Πρόθεση ψήφου
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 22%, ωστόσο η απόσταση από την αυτοδυναμία είναι τεράστια, ενώ τα περισσότερα κόμματα κινούνται σε μονοψήφια ή πολύ χαμηλά διψήφια ποσοστά.
ΝΔ 22%
ΠΑΣΟΚ 10,2%
Ελληνική Λύση 9%
Πλεύση Ελευθερίας 7%
ΚΚΕ 6,6%
ΣΥΡΙΖΑ 3,6%
Φωνή Λογικής 4,5%
Νίκη 2,3%
ΜέΡΑ25 2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
Νέα Αριστερά 1,5%
Άλλο κόμμα 5,2%
Αδιευκρίνιστη ψήφος 24,3%
Εκτίμηση ψήφου – 8 κόμματα στη Βουλή
Με αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ αγγίζει το 29,1% και το ΠΑΣΟΚ το 13,5%, ενώ στη Βουλή μπαίνουν οκτώ κόμματα.
ΝΔ 29,1%
ΠΑΣΟΚ 13,5%
Ελληνική Λύση 11,9%
Πλεύση Ελευθερίας 9,2%
ΚΚΕ 8,7%
Φωνή Λογικής 5,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,8%
Νίκη 3%
ΜέΡΑ25 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%
Νέα Αριστερά 2%
Άλλο 6,9%
Πρωθυπουργικότητα: Πρώτος ο «Κανένας»
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο «Κανένας» προηγείται καθαρά:
Κανένας 30,6%
Κυριάκος Μητσοτάκης 23,1%
Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,6%
Κυριάκος Βελόπουλος 7,1%
Νίκος Ανδρουλάκης 3,8%
Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,6%
Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%
Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%
Σωκράτης Φάμελλος 1,7%
Στέφανος Κασσελάκης 1,4%
Άλλος 12%
Τι θέλουν οι πολίτες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας
31%: «Να γίνουν όσες εκλογές χρειαστούν για αυτοδυναμία»
20,8%: Συνεργασία ΠΑΣΟΚ – κόμματα Αριστεράς (και το υπό σύσταση κόμμα Τσίπρα)
16,2%: Συνεργασία ΝΔ με κόμματα της Δεξιάς
15%: Συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ
17%: ΔΞ/ΔΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταλυτικά αρνητική η εικόνα
82,2% αρνητικά/μάλλον αρνητικά
13,2% θετικά/μάλλον θετικά
Για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τις παράνομες επιδοτήσεις:
Μάλλον/σίγουρα ναι: 17,4%
Μάλλον/σίγουρα όχι: 78,6%
ΕΛΤΑ: Αρνητικό κλίμα και εδώ
77,4% αρνητικά
15,6% θετικά
Τι λύση προτιμούν:
Μείωση εξόδων κεντρικής διοίκησης: 50%
Επιχορήγηση ως κοινωνικό αγαθό: 30,1%
Μείωση καταστημάτων: 7%
Κλείσιμο: 6,8%
Αξιολόγηση ενεργειακών συμφωνιών
Συμφωνία Ελλάδας–ΗΠΑ: 49,3% θετικά, 34,6% αρνητικά
Συμφωνία με Ουκρανία για φυσικό αέριο: 45,9% θετικά, 41,2% αρνητικά
Νο1 πρόβλημα: Η ακρίβεια
Ακρίβεια 55,9%
Ύψος εισοδημάτων 22,9%
Δικαιοσύνη/Κράτος δικαίου 21%
Υγεία 15,9%
Μεταναστευτικό 13,7%
Οικονομική ανάπτυξη 13%
Εγκληματικότητα 11,5%
Ενοίκια 10,2%
7 στους 10 θέλουν νέα κόμματα
Ναι: 68,1%
Όχι: 25,1%
ΔΞ/ΔΑ: 6,8%
