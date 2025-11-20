Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open αναδεικνύει δύο βασικούς πονοκεφάλους για την κυβέρνηση: την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία καταγράφονται ως οι πιο αρνητικοί παράγοντες στην εικόνα της. Παράλληλα, η έρευνα αποκαλύπτει ισχυρή τάση υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ξεπερνά το 24%.

Πρόθεση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 22%, ωστόσο η απόσταση από την αυτοδυναμία είναι τεράστια, ενώ τα περισσότερα κόμματα κινούνται σε μονοψήφια ή πολύ χαμηλά διψήφια ποσοστά.

ΝΔ 22%

ΠΑΣΟΚ 10,2%

Ελληνική Λύση 9%

Πλεύση Ελευθερίας 7%

ΚΚΕ 6,6%

ΣΥΡΙΖΑ 3,6%

Φωνή Λογικής 4,5%

Νίκη 2,3%

ΜέΡΑ25 2%

Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%

Νέα Αριστερά 1,5%

Άλλο κόμμα 5,2%

Αδιευκρίνιστη ψήφος 24,3%



Εκτίμηση ψήφου – 8 κόμματα στη Βουλή

Με αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ αγγίζει το 29,1% και το ΠΑΣΟΚ το 13,5%, ενώ στη Βουλή μπαίνουν οκτώ κόμματα.

ΝΔ 29,1%

ΠΑΣΟΚ 13,5%

Ελληνική Λύση 11,9%

Πλεύση Ελευθερίας 9,2%

ΚΚΕ 8,7%

Φωνή Λογικής 5,9%

ΣΥΡΙΖΑ 4,8%

Νίκη 3%

ΜέΡΑ25 2,6%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%

Νέα Αριστερά 2%

Άλλο 6,9%



Πρωθυπουργικότητα: Πρώτος ο «Κανένας»

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο «Κανένας» προηγείται καθαρά:

Κανένας 30,6%

Κυριάκος Μητσοτάκης 23,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,6%

Κυριάκος Βελόπουλος 7,1%

Νίκος Ανδρουλάκης 3,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,6%

Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%

Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%

Σωκράτης Φάμελλος 1,7%

Στέφανος Κασσελάκης 1,4%

Άλλος 12%



Τι θέλουν οι πολίτες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

31%: «Να γίνουν όσες εκλογές χρειαστούν για αυτοδυναμία»

20,8%: Συνεργασία ΠΑΣΟΚ – κόμματα Αριστεράς (και το υπό σύσταση κόμμα Τσίπρα)

16,2%: Συνεργασία ΝΔ με κόμματα της Δεξιάς

15%: Συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

17%: ΔΞ/ΔΑ



ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταλυτικά αρνητική η εικόνα

82,2% αρνητικά/μάλλον αρνητικά

13,2% θετικά/μάλλον θετικά

Για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τις παράνομες επιδοτήσεις:

Μάλλον/σίγουρα ναι: 17,4%

Μάλλον/σίγουρα όχι: 78,6%



ΕΛΤΑ: Αρνητικό κλίμα και εδώ

77,4% αρνητικά

15,6% θετικά

Τι λύση προτιμούν:

Μείωση εξόδων κεντρικής διοίκησης: 50%

Επιχορήγηση ως κοινωνικό αγαθό: 30,1%

Μείωση καταστημάτων: 7%

Κλείσιμο: 6,8%



Αξιολόγηση ενεργειακών συμφωνιών

Συμφωνία Ελλάδας–ΗΠΑ: 49,3% θετικά, 34,6% αρνητικά

Συμφωνία με Ουκρανία για φυσικό αέριο: 45,9% θετικά, 41,2% αρνητικά



Νο1 πρόβλημα: Η ακρίβεια

Ακρίβεια 55,9%

Ύψος εισοδημάτων 22,9%

Δικαιοσύνη/Κράτος δικαίου 21%

Υγεία 15,9%

Μεταναστευτικό 13,7%

Οικονομική ανάπτυξη 13%

Εγκληματικότητα 11,5%

Ενοίκια 10,2%



7 στους 10 θέλουν νέα κόμματα

Ναι: 68,1%

Όχι: 25,1%

ΔΞ/ΔΑ: 6,8%

Διαβάστε ακόμα: Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας