# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Δημοσκόπηση MRB: Ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ πληγώνουν την κυβέρνηση – Στο 24% η αδιευκρίνιστη ψήφος

Δημοσκόπηση MRB: Ακρίβεια και ΟΠΕΚΕΠΕ πληγώνουν την κυβέρνηση – Στο 24% η αδιευκρίνιστη ψήφος

Η νέα δημοσκόπηση της MRB για το Open αναδεικνύει δύο βασικούς πονοκεφάλους για την κυβέρνηση: την ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία καταγράφονται ως οι πιο αρνητικοί παράγοντες στην εικόνα της. Παράλληλα, η έρευνα αποκαλύπτει ισχυρή τάση υπέρ της δημιουργίας νέων κομμάτων, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ξεπερνά το 24%.

Πρόθεση ψήφου
Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 22%, ωστόσο η απόσταση από την αυτοδυναμία είναι τεράστια, ενώ τα περισσότερα κόμματα κινούνται σε μονοψήφια ή πολύ χαμηλά διψήφια ποσοστά.

ΝΔ 22%
ΠΑΣΟΚ 10,2%
Ελληνική Λύση 9%
Πλεύση Ελευθερίας 7%
ΚΚΕ 6,6%
ΣΥΡΙΖΑ 3,6%
Φωνή Λογικής 4,5%
Νίκη 2,3%
ΜέΡΑ25 2%
Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%
Νέα Αριστερά 1,5%
Άλλο κόμμα 5,2%
Αδιευκρίνιστη ψήφος 24,3%
 
Εκτίμηση ψήφου – 8 κόμματα στη Βουλή
Με αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ αγγίζει το 29,1% και το ΠΑΣΟΚ το 13,5%, ενώ στη Βουλή μπαίνουν οκτώ κόμματα.

ΝΔ 29,1%
ΠΑΣΟΚ 13,5%
Ελληνική Λύση 11,9%
Πλεύση Ελευθερίας 9,2%
ΚΚΕ 8,7%
Φωνή Λογικής 5,9%
ΣΥΡΙΖΑ 4,8%
Νίκη 3%
ΜέΡΑ25 2,6%
Κίνημα Δημοκρατίας 2,4%
Νέα Αριστερά 2%
Άλλο 6,9%
 
Πρωθυπουργικότητα: Πρώτος ο «Κανένας»
Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο «Κανένας» προηγείται καθαρά:

Κανένας 30,6%
Κυριάκος Μητσοτάκης 23,1%
Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,6%
Κυριάκος Βελόπουλος 7,1%
Νίκος Ανδρουλάκης 3,8%
Αφροδίτη Λατινοπούλου 3,6%
Δημήτρης Κουτσούμπας 2,7%
Γιάνης Βαρουφάκης 2,2%
Σωκράτης Φάμελλος 1,7%
Στέφανος Κασσελάκης 1,4%
Άλλος 12%
 
Τι θέλουν οι πολίτες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας

31%: «Να γίνουν όσες εκλογές χρειαστούν για αυτοδυναμία»
20,8%: Συνεργασία ΠΑΣΟΚ – κόμματα Αριστεράς (και το υπό σύσταση κόμμα Τσίπρα)
16,2%: Συνεργασία ΝΔ με κόμματα της Δεξιάς
15%: Συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ
17%: ΔΞ/ΔΑ
 
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταλυτικά αρνητική η εικόνα

82,2% αρνητικά/μάλλον αρνητικά
13,2% θετικά/μάλλον θετικά

Για το αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τις παράνομες επιδοτήσεις:

Μάλλον/σίγουρα ναι: 17,4%
Μάλλον/σίγουρα όχι: 78,6%
 
ΕΛΤΑ: Αρνητικό κλίμα και εδώ

77,4% αρνητικά
15,6% θετικά

Τι λύση προτιμούν:

Μείωση εξόδων κεντρικής διοίκησης: 50%
Επιχορήγηση ως κοινωνικό αγαθό: 30,1%
Μείωση καταστημάτων: 7%
Κλείσιμο: 6,8%
 
Αξιολόγηση ενεργειακών συμφωνιών

Συμφωνία Ελλάδας–ΗΠΑ: 49,3% θετικά, 34,6% αρνητικά
Συμφωνία με Ουκρανία για φυσικό αέριο: 45,9% θετικά, 41,2% αρνητικά
 
Νο1 πρόβλημα: Η ακρίβεια

Ακρίβεια 55,9%
Ύψος εισοδημάτων 22,9%
Δικαιοσύνη/Κράτος δικαίου 21%
Υγεία 15,9%
Μεταναστευτικό 13,7%
Οικονομική ανάπτυξη 13%
Εγκληματικότητα 11,5%
Ενοίκια 10,2%

7 στους 10 θέλουν νέα κόμματα

Ναι: 68,1%
Όχι: 25,1%
ΔΞ/ΔΑ: 6,8%

Διαβάστε ακόμα: Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές
Ο Καιρός

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Σφοδρή κακοκαιρία με επικίνδυνα φαινόμενα σε 9 περιοχές