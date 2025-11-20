Το τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη – Συγκίνηση στον επικήδειο του Αλέξη Τσίπρα

Απόρρητο ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΟΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Πολιτική Στο Πάρκο Ελευθερίας το «τελευταίο αντίο» στον Φλαμπουράρη – Τσίπρας: «Ήταν πάντα δίπλα μας» (εικόνες – βίντεο) «Σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή, ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειό του για τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI facebook x linkedin mail print iEidiseis Newsroom 14:23 - 20/11/2025 Τελευταία ενημέρωση: 15:42 - 20/11/2025 Το τελευταίο αντίο είπαν στον Αλέκο Φλαμπουράρη συγγενείς, φίλοι και πολιτικά στελέχη, κυρίως από τον χώρο της Αριστεράς, στην πολιτική κηδεία που έγινε στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μπέτυ και τα δύο του παιδιά έκατσαν στο πλευρό της συζύγου του Αλέκου Φλαμπουράρη, Εύης και του γιου τους, Μιχάλη. Επικήδειους εκφώνησαν οι Νίκητας Κακλαμάνης, Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Βούτσης και Αλέξης Τσίπρας. Το «παρών μεταξύ άλλων έδωσαν οι: Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Παππάς, Γιώργος Καραμέρος, Μαρία Δαμανάκη, Κώστας Ζαχαριάδης, Νίκος Μανιός, Χάρης Δούκας, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Διονύσης Καλαματιανός, Στέλιος Καλπάκης, Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Αρβανίτης, Ρένα Δούρου, Κατερίνα Νοτοπουλου, Πάνος Λαμπρινίδης Στάχτος, Φώτης Κουβέλης, Θύμιος Γεωργόπουλος, Τρύφωνας Αλεξιάδης, Μίλτος Ζαμπάρας, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Βασίλης Κοντοζαμάνης, Δημήτρης Βίτσας, Τέρενς Κουίκ, Θοδωρής Δρίτσας, Στέφανος Τζουμάκας, Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Ζουράρις, Αλέξης Χαρίτσης, Προκόπης Παυλόπουλος. Η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας. Το φέρετρο με τη σορό του Αλέκου Φλαμπουράρη έφτασε στο Πάρκο Ελευθερίας λίγο πριν τις 13:30, με τη σύζυγό του, Εύη, να κλαίει με λυγμούς. Ποιος ήταν ο Φλαμπουράρης Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός. Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση. Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Ακόμα, ο Αλέκος Φλαμπουράρης ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Ύστερα από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Κατόπιν, στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής. Επίσης, στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Ο συγκινητικός επικήδειος του Αλέξη Τσίπρα «Αλέκο σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Και όσοι σε αγαπήσαμε και όσοι σε πληγώσαμε. Και όσοι σε ζήσαμε και όσοι απλά σε γνωρίσαμε. Δε λείπει κανείς. Αι γενέαι πάσαι της Αριστεράς και όχι μόνο. Είναι μια μέρα πένθους σήμερα για όλους μας. Γιατί σε όλους χάριζες απλόχερα τη θετική σου διάθεση, καλή καρδιά και αισιοδοξία. Ιδίως όμως είναι μια μέρα πένθους για όσους σε γνώρισαν και πορεύτηκαν μαζί σου στον όμορφο αγώνα. Για όσους πάλεψαν, ηττήθηκαν και νίκησαν μαζί σου. Με το όνειρο μιας ζωής ελευθερίας, ισότητας, και δικαιοσύνης. Για την πατρίδα μας. Για όλες τις πατρίδες. Για τους «ταπεινούς και καταφρονεμένους» της Ελλάδας και του κόσμου. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα -όχι τυχαία- εδώ, στο χώρο της θυσίας για την ελευθερία, για να σε αποχαιρετήσουμε. Έτσι δεν συνηθίζεται να λέμε; Να αποχαιρετήσουμε! Να με συγχωρήσετε όμως, αλλά εγώ, όπως φαντάζομαι και πολλοί από σας και από όσους γνώρισαν και αγάπησαν τον Αλέκο, ούτε μπορούμε ούτε θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε. Θα τον ξεπροβοδίσουμε βέβαια με ανείπωτη θλίψη. Και με μοναδική παρηγοριά ότι έφυγε όρθιος και πλήρης εμπειριών. Αλλά δεν πρόκειται να τον αποχαιρετίσουμε. Γιατί όλα τα μεγάλα και τα σημαντικά που μας έδωσε θα μας συντροφεύουν πάντα. Δε θα αποχαιρετήσουμε το χαμόγελο που έκανε τα δύσκολα πιο εύκολα, το λόγο της αποφασιστικότητας και της μετριοπάθειας που στήριζε το ηθικό μας στις άνισες μάχες, τη συντροφικότητα που απάλυνε το θυμό και έδινε χώρο στη λογική και τη συνεννόηση. Δεν θα αποχαιρετίσουμε τον άνθρωπο που ήξερε να ονειρεύεται χωρίς να κομπάζει, να συζητάει – ακόμη και να τσακώνεται- χωρίς να φωνάζει, να ονειρεύεται χωρίς να αφήνει στο όνειρο να επιβληθεί στη λογική. Δεν θα αποχαιρετίσουμε το θάρρος της γνώμης και τη γνώμη του θάρρους, που πάντα στα δύσκολα, αλλά και στα πιο δύσκολα, πρόσθετε κάτι πολύτιμο στη δική μου και τη δική μας γνώμη, στο δικό μου και το δικό μας θάρρος: Την κατανόηση, την ενσυναίσθηση, και πάντα το αναπαλλοτρίωτο θεμέλιο της Αριστεράς, τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη. Δεν θα αποχαιρετήσουμε, Τον έφηβο, που έδωσε το παρών στης γραμμές της μαθητικής εξέγερσης και της Νεολαίας Λαμπράκη. Τον ανυπάκουο φοιτητή στο Γκρατζ της Αυστρίας, που οργανώθηκε στις γραμμές του παράνομου ΚΚΕ. Τον καθοδηγητή της φοιτητικής αντίστασης στο Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, όπου συνέχισε τις σπουδές του. Τον άνθρωπο που συνειδητά έφτανε εκείνα τα χρόνια τη ζωή του στα όρια, ακριβώς γιατί είχε έναν βαθύ έρωτα για τη ζωή. Τον Στάθη, όπως ήταν το ψευδώνυμο της παρανομίας, που ήρθε στην Αθήνα για να οργανώσει τις τριάδες στις εξωπανεπιστημιακές σχολές. Τον κομμουνιστή της ανανέωσης, αργότερα μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού. Τον άνθρωπο με τον ανοιχτό ορίζοντα σκέψης, που έβαλε στα φεστιβαλ της αριστεράς την LGBT κοινότητα, όταν δεν ήταν μόδα αλλά ταμπού και αδιανόητο. Τον αριστερό του ριζοσπαστισμού αλλά και του πολιτισμού. Τον μαχητή της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων, από τις γραμμές αργότερα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ορθολογικό οραματιστή, αυτόν που αναλάμβανε πάντα τις πιο δύσκολες αποστολές γιατί είχε τον τρόπο να βρίσκει τις λύσεις, ιδιαίτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης. Δεν τον αποχαιρετούμε λοιπόν, γιατί ό Αλέκος δεν θα μείνει μαζί μας μόνο ως η ανάμνηση ενός φίλου που χάσαμε. Θα μένει ως στοιχείο και καταγραφή στο προσωπικό και πολιτικό μας DNA. Ως απουσία με ισχυρή παρουσία. Που επιδρά και καθορίζει σχέσεις, αντιδράσεις, αντιστάσεις, με τους όρους εκείνους που η δική του στάση, η δική του επιμονή, το δικό του ήθος, η δική του πράξη, έκανε δικούς μας όρους. Κάποτε και χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γιατί ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής πάντα, αλλά ιδιαίτερα όταν επιχειρούσαμε τη μεγάλη έφοδο στον ουρανό. Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα. Σε κάθε μας απόφαση. Σε κάθε μας πρωτοβουλία. Όχι ως μνημείο του εαυτού του και των δεκαετιών παρουσίας στις γραμμές της Αριστεράς, αλλά ως νεανική, ανήσυχη πάντα, παρουσία και δράση. Από τα Φεστιβάλ του Ρήγα και της Νεολαίας του ΣΥΝ, μέχρι τα πολύπλοκα της διακυβέρνησης, τίποτε δεν καταφέραμε χωρίς τη δική του συμμετοχή, τη δική του πρόθυμη προσφορά, τη δική του εντέλει παρακίνηση και αισιοδοξία. Από τη διαχείριση της κρίσης τις μέρες του δημοψηφίσματος, ώστε να μη μείνουν χωρίς νερό τα νησιά και χωρίς καύσιμα τα πρατήρια, μέχρι την επιτυχή επίλυση της χρεοκοπίας του Μαρινόπουλου που θα άφηνε στο δρόμο 15.000 εργαζόμενους. Και από τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επίλυση των μικρών προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, μέχρι την υπέρβαση των εμποδίων για την ολοκλήρωση του γηπέδου της ΑΕΚ. Όλα ήταν δικά σου επιτεύγματα. Άλλα δεν ήταν μόνο αυτά. Ήταν και τα μεγάλα και τα μικρά, και τα στρατηγικά και τα καθημερινά. Να ρωτήσουμε τον Αλέκο. Να το συζητήσουμε με τον Αλέκο. Να το αναθέσουμε στον Αλέκο. Αυτές οι απλές φράσεις καθρεφτίζουν την αριστερή σου τεχνογνωσία: Πώς ένας σκοπός, ο σκοπός μας, μπορεί βήμα-βήμα, με σκληρή δουλειά και σκέψη, να γίνει πραγματικότητα. Αλέκο, σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες. Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας. Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας. Και ότι δε θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλό σου ταξίδι!» Δείτε φωτογραφίες από την πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη Αλέκος Φλαμπουράρης: Την Πέμπτη η πολιτική κηδεία στο Πάρκο Ελευθερίας Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη Ακολουθήστε το iEidiseis.gr στο Google News ΑΛΕΚΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΚΗΔΕΙΑ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ Βροχές και καταιγίδες μέχρι το Σάββατο - Η ανάρτηση Μαρουσάκη Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την επόμενη εβδομάδα - «Επικίνδυνες βροχές» Ο Τραμπ υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν Ντόναλντ Τραμπ Προτεινόμενα άρθρα Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα την Παρασκευή 21/11: Ποιες ώρες Κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα την Παρασκευή 21/11: Ποιες ώρες ieidiseis.gr Milliyet: Προειδοποίηση για πόλεμο στην Κύπρο - «Το καλώδιο και οι εξοπλισμοί ετοιμάζουν το κλίμα» Milliyet: Προειδοποίηση για πόλεμο στην Κύπρο - «Το καλώδιο και οι εξοπλισμοί ετοιμάζουν το κλίμα» ieidiseis.gr Τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για εμφυτεύματα δοντιών στην Ελλάδα το 2025 Τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ για εμφυτεύματα δοντιών στην Ελλάδα το 2025 Χορηγούμενα | yoursportspot Μάθετε για σκεπαστές βεράντες που τοποθετούνται χωρίς εγκατάσταση Μάθετε για σκεπαστές βεράντες που τοποθετούνται χωρίς εγκατάσταση Χορηγούμενα | Curiosity Dive Pirates Approach a Cruise Ship – See How the Genius Captain Responds! Watch what happened Χορηγούμενα | Happy in Shape Νέο T‑Cross Εντυπωσιακός σχεδιασμός, άφθονος χώρος με compact διαστάσεις, προηγμένη τεχνο… Χορηγούμενα | Volkswagen Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Η περίεργη σύμπτωση που εντόπισε η Εισαγγελέας Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Η περίεργη σύμπτωση που εντόπισε η Εισαγγελέας ieidiseis.gr Ακόμη μια «γκάφα» των Βρυξελλών: Η ολλανδική κυβέρνηση επιστρέφει τη Nexperia στους Κινέζους Ακόμη μια «γκάφα» των Βρυξελλών: Η ολλανδική κυβέρνηση επιστρέφει τη Nexperia στους Κινέζους ieidiseis.gr Δημοφιλή Σάκης Αρναούτογλου 1 Έφτασε η μέρα που θα κάνει κρύο στην Αθήνα Λαϊκό Λαχείο 18/11/2025: Ο πίνακας κερδών στην 46η κλήρωση 2 Λαϊκό Λαχείο 18/11/2025: Αυτός είναι ο πίνακας κερδών στην 46η κλήρωση Η ΕΜΥ το «κλείδωσε»: Η μέρα που θα χιονίσει 3 Η ΕΜΥ το «κλείδωσε»: Η μέρα που θα χιονίσει Χάρης Δούκας Μανώλης Χριστοδουλάκης 4 Ο Τσίπρας βάζει τέλος στη σχέση Χριστοδουλάκη – Δούκα ρεύμα 5 Το κόλπο με την κατσαρόλα για να γλιτώσετε ρεύμα Ροή Ειδήσεων ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη 4ΓΒ/2025 για 132 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο ΕΛΛΑΔΑ 15:41 - 20/11/2025 Μπορεί το πολύ νερό να βλάψει την υγεία; ΥΓΕΙΑ 15:41 - 20/11/2025 Αυτό είναι το «θηρίο» της Lotus που οδηγούσε ο Τσιτσιπάς (pics) sportal.gr 13:04 - 20/11/2025 Ηλεκτρονικό τσιγάρο ή καπάκι τουαλέτας; Ποιο είναι τελικά πιο βρώμικο ΥΓΕΙΑ 15:40 - 20/11/2025 Υπέκυψε η ΕΕ στις πιέσεις Τραμπ και Big Tech – Στο «συρτάρι» οι κανόνες ελέγχου για Meta, Google, Apple, Microsoft και Χ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 15:09 - 20/11/2025 Παντελής Παντελίδης: Η μητέρα του ζητά να ξανά ανοίξει ο φάκελος του τροχαίου – «Υπάρχουν κενά» ΕΛΛΑΔΑ 15:08 - 20/11/2025 Θεσσαλονίκη: Μετέφερε 21 κιλά κάνναβης, πρώτα με τρένο και μετά… με ταξί (εικόνα) ΕΛΛΑΔΑ 15:07 - 20/11/2025 Καρδίτσα: Ξεκίνησαν «ζέσταμα» οι αγρότες – Βγήκαν τρακτέρ σε 40 χωριά ΕΛΛΑΔΑ 14:56 - 20/11/2025 Θανάσης Πάτρας: «Πέρυσι την άκουσα στερεοφωνικά» – «δεν μπορώ την κανονικοποίηση της παράνοιας» MEDIA 14:56 - 20/11/2025 «Χασάπη με λένε τα αθηναϊκά πάνελ» – Η απολογία Στρατάκη στην Εξεταστική: «Θα μου ανατινάξετε το σπίτι» ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:51 - 20/11/2025 Θα κάνει τον… «Κινέζο» ο Κ. Καραμανλής για την Cosco και τις ΗΠΑ; ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 14:49 - 20/11/2025 Ο Τραμπ υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση των φακέλων Έπσταϊν ΚΟΣΜΟΣ 14:44 - 20/11/2025 Στο Πάρκο Ελευθερίας το «τελευταίο αντίο» στον Φλαμπουράρη – Τσίπρας: «Ήταν πάντα δίπλα μας» (εικόνες – βίντεο) ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:23 - 20/11/2025 Προειδοποίηση Μαρουσάκη για την επόμενη εβδομάδα – «Επικίνδυνες βροχές» ΕΛΛΑΔΑ 14:16 - 20/11/2025 Το «αντίο» της Ζωής στον Καραναστάση: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω» ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:11 - 20/11/2025 Πιερρακάκης: Η συζήτηση για τη διαδοχή στην ηγεσία του Eurorgroup θα γίνει εκεί που πρέπει, στο ΕΛΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14:02 - 20/11/2025 Στο Αυτόφωρο η Δήμητρα Ματσούκα για τρία αδικήματα – Το χρονικό της σύλληψής της ΕΛΛΑΔΑ 14:00 - 20/11/2025 Προϋπολογισμός 2026: Οι φοροελαφρύνσεις και τα μέτρα για μισθούς, συντάξεις – Λίστα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 13:50 - 20/11/2025 Πόσο ρεύμα καίει το σίδερο – Έτσι θα το μειώσετε στο μισό ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13:48 - 20/11/2025 Κακοκαιρία σε Ήπειρο και Καστοριά: Υπερχείλισαν ποταμοί – Ακατάλληλο το νερό σε πολλά χωριά (εικόνες, βίντεο) ΕΛΛΑΔΑ 13:42 - 20/11/2025 Τραγωδία στην Εύβοια με νεκρό σε χωράφι μετά από φωτιά ΕΛΛΑΔΑ 13:41 - 20/11/2025 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ MEDIA ΦΩΤΟΣΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ OLAFAQ VIDEO ΕΛΛΑΔΑ OPINIONS VIRAL ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ # ΚΑΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ # ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ PODCASTS # ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ AUTO - MOTO SHOW BIZ #ΣΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ENGLISH EDITION ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ NEWSROOM Α.Ε. ΑΦΜ 801070002 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ 148384201000 E-mail Επικοινωνίας: info@iEidiseis.gr Λ. Πεντέλης 60, 15234 Χαλάνδρι Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6510957 Domain name: iEidiseis.gr Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διευθύνων Σύμβουλος: Θανάσης Τσεκούρας Ιδιοκτησία: NEWSROOM Α.Ε. - Μέτοχοι: Θανάσης Τσεκούρας / Londonder Δικαιούχος Domain: NEWSROOM Α.Ε. - Διαχειριστής Domain: Θανάσης Τσεκούρας Διευθυντής Ιστοσελίδας: Θανάσης Τσεκούρας Διευθύντρια Σύνταξης: Αθηνά Δημητρακοπούλου ΜΕΛΟΣ #232292 του Μ.Η.Τ. Μέλος #232292 του Μ.Η.Τ. Copyright © 2018 - NEWSROOM Α.Ε. All rights reserved. Developed by NXCODE