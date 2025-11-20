Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Ελευθερίας η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, μιας από τις πλέον εμβληματικές μορφές της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Συγγενείς, φίλοι και πολιτικά στελέχη από πολλές γενιές του χώρου, αλλά και προσωπικότητες από διαφορετικούς πολιτικούς δρόμους, συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο.
Λίγο πριν από τις 13:30 έφτασε στη σκηνή η σορός του, με τη σύζυγό του Εύη να ξεσπά σε λυγμούς, ενώ στο πλευρό της βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας με τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά.
Έντονη πολιτική παρουσία
Στην τελετή έδωσαν το «παρών» πολλές προσωπικότητες του ευρύτερου προοδευτικού χώρου: Νίκος Παππάς, Σωκράτης Φάμελλος, Όλγα Γεροβασίλη, Ρένα Δούρου, Κώστας Λαλιώτης, Προκόπης Παυλόπουλος και δεκάδες ακόμη πολιτικοί, πρώην υπουργοί και στελέχη της Αριστεράς.
Τους επικήδειους λόγους εκφώνησαν οι Νικήτας Κακλαμάνης, Σωκράτης Φάμελλος, Νίκος Βούτσης και Αλέξης Τσίπρας.
Ο επικήδειος του Αλέξη Τσίπρα: «Δεν θέλουμε να τον αποχαιρετήσουμε»
Ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε έναν από τους πιο προσωπικούς και συναισθηματικά φορτισμένους επικήδειους της πολιτικής του πορείας, σημειώνοντας ότι ο Αλέκος Φλαμπουράρης «χάριζε σε όλους θετικότητα, καλή καρδιά και αισιοδοξία».
Μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Και όσοι τον αγαπήσαμε και όσοι τον πληγώσαμε».
«Δεν μπορούμε να τον αποχαιρετήσουμε. Θα τον ξεπροβοδίσουμε, αλλά θα είναι πάντα μαζί μας».
«Ήταν η φωνή της σύνεσης και της λογικής σε κάθε δύσκολη στιγμή».
«Σου υπόσχομαι ότι δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας στη γοητεία της όποιας εξουσίας».
Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε κομβικές στιγμές όπου ο Φλαμπουράρης έπαιξε καθοριστικό ρόλο –από τις κρίσιμες ώρες του δημοψηφίσματος μέχρι την επίλυση μεγάλων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων– τονίζοντας ότι «τίποτα δεν έγινε χωρίς τη δική του συμβολή».
Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης
Γεννημένος το 1938, ο Φλαμπουράρης σφράγισε με την πορεία του την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς: οργανωμένος στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη, διωκόμενος από τη χούντα, μέλος του ΚΚΕ Εσωτερικού και αργότερα του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ.
Ως υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου στις κυβερνήσεις Τσίπρα, υπήρξε στενός συνεργάτης και πολιτικός μέντορας του πρώην πρωθυπουργού. Διετέλεσε επίσης βουλευτής Α’ Αθηνών και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
Η τελευταία πράξη
Μετά την πολιτική κηδεία στο Πάρκο Ελευθερίας, η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.
Η σημερινή ημέρα κύλησε ως φόρος τιμής σε έναν πολιτικό με βαθιά ανθρώπινη διάσταση, που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή και σε όσους πορεύτηκαν δίπλα του.
