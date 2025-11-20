Με μια εκτενή και ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολίασε την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη θέση του βουλευτή, αποτίοντας φόρο τιμής στο έργο, τον χαρακτήρα και την πολιτική του παρουσία.

Η Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που τίμησε την πολιτική, την έννοια του ανθρώπου και τον πολιτισμό, ενώ υπογράμμισε ότι η στάση του αποτέλεσε –και συνεχίζει να αποτελεί– ένα «ανεκτίμητο δώρο» για την Πλεύση Ελευθερίας και την κοινωνία.

«Ο Διαμαντής οραματίστηκε την πολιτική αλλιώς»

Στην ανάρτησή της, η πρόεδρος της Πλεύσης επαίνεσε τον Καραναστάση για τη συνέπεια, τη δημιουργικότητα και την ηθική του στάση, σημειώνοντας πως ήταν ένας βουλευτής που λειτούργησε «με ανθρωπιά, ψυχή και συναίσθημα», θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής.

Ανέφερε ότι η δημιουργικότητά του, οι παρεμβάσεις του, η κοινοβουλευτική του δουλειά και το ήθος του αποτέλεσαν παράδειγμα σπάνιο για τα πολιτικά δεδομένα.

Αναφορές στο «δηλητήριο» της πολιτικής

Η Κωνσταντοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στις «ανήθικες επιθέσεις» και τη «λάσπη» που –όπως είπε– δέχτηκε ο πρώην βουλευτής, επισημαίνοντας ότι η τοξικότητα αυτή είναι ένας από τους βασικούς λόγους που οι άνθρωποι απομακρύνονται από την πολιτική.

«Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω από αυτό το δηλητήριο», αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο Καραναστάσης «νίκησε τον βούρκο, γιατί δεν τον άφησε να τον αλλοιώσει».

Ένα αποχαιρετιστήριο κείμενο με έντονα προσωπικό τόνο

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μιλά με βαθιά εκτίμηση και συγκίνηση για τη συνεργασία τους, λέγοντας πως ο Καραναστάσης:

«μπορούσε να φτιάξει έναν κόσμο από το τίποτε»,

«έδινε έμπνευση στους γύρω του»,

«άλλαξε το παράδειγμα του βουλευτή»,

«άφησε μια σπουδαία παρακαταθήκη».

Κλείνοντας, δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει «να μάχεται μέχρι να καθαρίσει η Βουλή και η ζωή μας», ώστε –όπως γράφει– «να μπουν στο κοινοβούλιο περισσότεροι καθαροί άνθρωποι».

Η ανάρτηση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για μια από τις πιο ανοιχτές και συναισθηματικά φορτισμένες τοποθετήσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου μετά από πολιτικό γεγονός.

