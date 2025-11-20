Η Ευρώπη βρίσκεται πλέον σε μία από τις πιο τεταμένες περιόδους των τελευταίων δεκαετιών, καθώς οι ρωσικές κινήσεις σε ξηρά, θάλασσα και αέρα προκαλούν συναγερμό σε ΝΑΤΟ και κυβερνήσεις. Από ύποπτες δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές έως μαζικές επιθέσεις με drones στην Ουκρανία και παραβιάσεις εναέριου χώρου χωρών–μελών, το κλίμα ασφαλείας επιδεινώνεται ραγδαία.

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές χώρες επιταχύνουν την προετοιμασία τους για ένα ενδεχόμενο πολεμικό σενάριο, ενισχύοντας την άμυνα, αναβαθμίζοντας τα στρατεύματα και δοκιμάζοντας επιχειρησιακές διαδικασίες μέσα σε μεγάλες πόλεις.

Έξαρση προκλήσεων από τη Μόσχα – Στόχος οι ευρωπαϊκές υποδομές

Πολωνία και Ρουμανία βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο, μετά από νέα ρωσική επίθεση σε πόλεις της δυτικής Ουκρανίας με δεκάδες drones. Τα συστήματα των γειτονικών χωρών ενεργοποιήθηκαν άμεσα, καθώς αρκετά από τα ρωσικά UAVs πέρασαν στον εναέριο χώρο τους, κάτι που έχει συμβεί αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες.

Στην Πολωνία, μια έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή που χρησιμοποιείται για μεταφορά στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία θεωρήθηκε από τις αρχές πιθανή «ρωσική προβοκάτσια». Η Βαρσοβία όχι μόνο έστειλε 10.000 στρατιώτες να φυλούν τις κρίσιμες υποδομές ενόψει εορτών, αλλά έκλεισε και το τελευταίο ρωσικό προξενείο στη χώρα.

Την ίδια ώρα, στο Ηνωμένο Βασίλειο το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Yantar πλέει σε περιοχές όπου βρίσκονται ευαίσθητα υποθαλάσσια καλώδια, προκαλώντας εκνευρισμό στο Λονδίνο. Δεν έλειψαν μάλιστα περιστατικά με το πλοίο να «φωτίζει» με λέιζερ αεροσκάφη της RAF.

«Ξέρουμε τι κάνετε και είμαστε έτοιμοι», ήταν το μήνυμα του Βρετανού υπουργού Άμυνας προς τη Μόσχα.

Το «στρατιωτικό Σένγκεν»: Ευρώπη χωρίς σύνορα για αποστολή στρατευμάτων

Όπως αναφέρουν οι διεθνείς αναλυτές, η απειλή δεν αφορά μόνο τον εξοπλισμό, αλλά και την ταχύτητα αντίδρασης της Ευρώπης. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι Financial Times, το ΝΑΤΟ μπορεί να χρειαστεί έως και 45 ημέρες για πλήρη μεταφορά δυνάμεων προς τα ανατολικά σύνορα — χρόνος που θεωρείται απαγορευτικός σε περίπτωση επίθεσης.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αδυναμία, προωθείται το λεγόμενο «στρατιωτικό Σένγκεν», ένα σύστημα που θα επιτρέπει άμεσες και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια μετακινήσεις στρατευμάτων και εξοπλισμού από τη δυτική προς την ανατολική Ευρώπη.

Η Κομισιόν παρουσίασε παράλληλα και σχέδιο ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο ώστε οι χώρες της ΕΕ να μπορούν να παράγουν και να ανεφοδιάζουν τους στρατούς τους χωρίς να εξαρτώνται από τρίτες χώρες.

Βερολίνο σε «πολεμικό» σκηνικό – Στρατιώτες στο μετρό για άσκηση αστικής μάχης

Στο ίδιο κλίμα ετοιμότητας, 300 Γερμανοί στρατιώτες βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα σε σταθμούς του μετρό του Βερολίνου, στο πλαίσιο της άσκησης «Bollwerk Bärlin III». Το ρεαλιστικό σενάριο προέβλεπε επίθεση σε υπόγεια σήραγγα, ακινητοποίηση τρένου και εμπλοκή μονάδων που ασκούνται σε αποστολές διάσωσης και αντιμετώπισης «άτακτων δυνάμεων».

Οι εκρήξεις και οι ήχοι πυροβολισμών, έστω και με άσφαιρα πυρομαχικά, προκαλούν ιδιαίτερα έντονη εικόνα πολεμικού περιβάλλοντος, δείχνοντας την αυξανόμενη ανησυχία της Γερμανίας για την κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι η Bundeswehr πρέπει να γίνει «πλήρως ετοιμοπόλεμη» το συντομότερο, ενώ στο Βερολίνο απορρίφθηκε δημόσια το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας στο ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει για μεγαλύτερο γερμανικό βάρος στη Συμμαχία.

Ανεπιθύμητο επεισόδιο στη Βαυαρία – Τραυματισμός στρατιώτη από φίλια πυρά

Στο Έρντινγκ της Βαυαρίας, η άσκηση «Marshal Power 2025» οδήγησε σε ατύχημα όταν αστυνομικοί που συμμετείχαν στα σενάρια άνοιξαν προειδοποιητικά πυρ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πρόσωπο ένας στρατιώτης. Οι αρχές παραδέχθηκαν πως οι κινήσεις των συμμετεχόντων οδήγησαν σε λάθος αναγνώριση και ανταλλαγή φίλιων πυρών.

«Πρέπει να σκεφτούμε το αδιανόητο»

Ο Γερμανός υποστράτηγος Αλεξάντερ Σόλφρανκ, υπεύθυνος για την προετοιμασία της χώρας στα σχέδια ταχείας μεταφοράς στρατευμάτων του ΝΑΤΟ, το έθεσε ξεκάθαρα:

«Η αποτροπή λειτουργεί μόνο όταν είμαστε αξιόπιστοι — και είμαστε αξιόπιστοι μόνο όταν έχουμε σχέδια και είμαστε έτοιμοι».

Με τις ρωσικές προκλήσεις να αυξάνονται και το τοπίο ασφαλείας στην Ευρώπη να αλλάζει δραματικά, η ήπειρος φαίνεται πως εισέρχεται σε μια νέα εποχή στρατιωτικής ετοιμότητας, όπου η πρόληψη και η ταχύτητα αντίδρασης θεωρούνται κρίσιμες για την αποτροπή ενός θερμού επεισοδίου.

