Σε κλίμα οξύτατης πολιτικής έντασης διεξήχθη η σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία διεκόπη προσωρινά μετά από επεισόδιο ανάμεσα στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, και τον μάρτυρα Σταύρο Τζεδάκη. Η ένταση άναψε όταν η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον βουλευτή για λεκτική και σωματική επίθεση, προκαλώντας ευρύ πολιτικό σεισμό.

ΠΑΣΟΚ: «Μέλος ακροδεξιάς αγέλης – Να απομακρυνθεί άμεσα»

Με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό την αποπομπή του Λαζαρίδη από την Επιτροπή. Σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για «φασιστική συμπεριφορά», «πογκρόμ» και «ακροδεξιά αγέλη», κατηγορώντας τον βουλευτή της ΝΔ ότι επιτέθηκε στον μάρτυρα επειδή δεν τον ικανοποιούσαν οι απαντήσεις του.

Η Χαριλάου Τρικούπη υποστήριξε ότι «τέσσερις βουλευτές τον τράβαγαν για να τον απομακρύνουν από την αίθουσα», ενώ η Ευαγγελία Λιακούλη μίλησε για «ανοίκεια» επίθεση και «τραμπουκισμό».

Η αντίδραση Λαζαρίδη: «Να αποδείξουν ότι είμαι φασίστας – Προσφυγή στη Δικαιοσύνη»

Ο Μακάριος Λαζαρίδης απάντησε με εξίσου υψηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ «άθλια», «συκοφαντική» και «ντροπιαστική». Ζήτησε από τον Σταύρο Τζεδάκη να επιβεβαιώσει δημόσια αν υπήρξε σωματική επίθεση, λαμβάνοντας —όπως είπε— αρνητική απάντηση.

«Να αποδείξουν πως είμαι φασίστας. Δεν θα το αφήσω να πέσει κάτω», τόνισε, προαναγγέλλοντας μήνυση στη διευθύντρια Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ, Στεφανία Μουρελάτου, και πιθανόν στο κόμμα.

Σε ανάρτησή του αργότερα, σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την ψυχραιμία του και ολισθαίνει σε επικίνδυνους δρόμους».

Οξύ επεισόδιο με τον μάρτυρα – Διάλογος που άναψε φωτιές

Η συνεδρίαση εκτροχιάστηκε όταν οι ερωτήσεις του Λαζαρίδη προς τον Σταύρο Τζεδάκη για τη σχέση του με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τις αρμοδιότητές του ως αντιπεριφερειάρχη προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Ο χαρακτηριστικός διάλογος δείχνει το κλίμα:

Λαζαρίδης: «Βλέπατε τα αιγοπρόβατα να περνάνε, είστε κολλητός του Ανδρουλάκη και δεν του είπατε τίποτα!»

Μάρτυρας: «Δεν είναι δουλειά μου να μετράω πρόβατα.»

Λαζαρίδης: «Δουλειά σας είναι η κτηνιατρική βάση δεδομένων. Το ΦΕΚ το λέει.»

Λιακούλη: «Θα τον χτυπήσει κιόλας; Αυτό λέγεται τραμπουκισμός.»

Λαζαρίδης: «Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις… είστε στο 12%.»

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε επίσης λεκτική επίθεση του Λαζαρίδη στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία, τον οποίο φέρεται να αποκάλεσε «εθνική εξαίρεση».

Νέα Αριστερά: «Ανοίκεια, αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά – Ο πρωθυπουργός να παρέμβει»

Η Νέα Αριστερά καταδίκασε τις εντάσεις, κατηγορώντας τον Λαζαρίδη ότι «τραμπούκισε τον μάρτυρα» και επιτέθηκε «προκλητικά» στον Αλ. Καζαμία. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να «επαναφέρει τον βουλευτή στη θεσμικότητα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδεχόμενη ανοχή θα θεωρηθεί «συνενοχή».

Σφοδρή πολιτική θύελλα

Το επεισόδιο έχει πλέον λάβει διαστάσεις ευρύτερης πολιτικής κρίσης, με όλα τα κόμματα να υψώνουν τους τόνους.

Η ΝΔ, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι «προκλητικός ήταν ο μάρτυρας», ενώ το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι ο Λαζαρίδης πρέπει να απομακρυνθεί άμεσα.

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται σε κλίμα έντονης πόλωσης — και όπως όλα δείχνουν, ο απόηχος της σημερινής συνεδρίασης θα απασχολήσει για καιρό τον πολιτικό διάλογο.

