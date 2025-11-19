Διαμαντής Καραναστάσης: Παραιτείται από τη Βουλή – «Όπως με έβαλα, έτσι και με βγάζω. Επιστρέφω στον Πολιτισμό»

Ο Διαμαντής Καραναστάσης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή, δηλώνοντας ότι επιστρέφει ολοκληρωτικά στον χώρο του Πολιτισμού, τον βασικό –όπως είπε– λόγο που αποφάσισε να ασχοληθεί με την πολιτική. Ο ηθοποιός και σύντροφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου γνωστοποίησε την απόφασή του με μια εκτενή και ιδιαίτερα συναισθηματική ανάρτηση.

«Η αντοχή μου στη δημιουργία δεν έχει όρια – η ανοχή μου στη βρομιά όμως έχει»

Στο κείμενό του, ο κ. Καραναστάσης περιγράφει ότι η απόφασή του δεν πάρθηκε βιαστικά, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα ενός κύκλου σχεδόν δέκα ετών έντονης δημιουργίας και προσφοράς.

Όπως τονίζει:

«Η αντοχή μου στη δημιουργία, δεν έχει όρια. Η ανοχή μου στη βρομιά όμως, έχει. Από όλους αυτούς που ζουν και συντηρούνται μέσα από τη βρομιά…».

Αναφέρει ότι πολλοί απλοί άνθρωποι τού ζητούσαν να παραμείνει στη Βουλή, όμως ο ίδιος ένιωσε πως οφείλει στον εαυτό του «να αναπνέει καθαρό αέρα».

«Όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω»

Με μια φράση που ήδη προκαλεί συζήτηση, ο ηθοποιός υπογράμμισε:

«Εγώ, όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω. Με την ίδια δύναμη και στα δυο. Επιστρέφω στον Πολιτισμό».

Τόνισε ότι ο κύκλος του στην πολιτική ολοκληρώθηκε, επισημαίνοντας πως δεν χαρίζει «καμία νίκη πάνω στην αλήθεια» του.

Τα ευχαριστώ και η συγκινητική αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ο κ. Καραναστάσης ευχαρίστησε το προσωπικό της Βουλής, τις ομάδες του και τους λίγους –όπως είπε– ανθρώπους που θεωρεί φίλους.

Ωστόσο, ξεχωριστή θέση στην ανάρτηση έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία περιγράφει με έντονα φορτισμένους χαρακτηρισμούς:

«Αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια… Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες».

Παράλληλα, αναφέρεται στις «Πυρηνικές Εκρήξεις» που –όπως γράφει– δημιούργησαν μαζί πολιτικά, ενώ τονίζει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας του είχε δώσει «λευκή επιταγή» σε κάθε δημιουργική του πρωτοβουλία.

Ποια είναι η επόμενη στη λίστα

Μετά την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση, πρώτη επιλαχούσα για την έδρα είναι η Έλλη Ρούσσου, η οποία –όπως και ο ίδιος– δεν συμμετείχε στις εκλογές του Μαΐου 2023, αλλά τοποθετήθηκε στη λίστα για την αναμέτρηση του Ιουνίου.

«Επιστρέφω στην τέχνη μου»

Ο Καραναστάσης ξεκαθαρίζει ότι επιστρέφει πλήρως στην τέχνη, στην οποία –όπως λέει– έχει κάνει «αδιανόητες θυσίες».

Ολοκληρώνει την ανάρτησή του με μια αναφορά στον Σοφοκλή:

«Αν δεν έχεις χαρά, δεν είσαι ούτε του καπνού σκιά. Θα τον ακούσω».

Η παραίτησή του σηματοδοτεί το τέλος ενός έντονου πολιτικού κεφαλαίου και την επιστροφή του στον χώρο από τον οποίο ξεκίνησε: τον Πολιτισμό.

