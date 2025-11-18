Μητσοτάκης: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα ανήκουν στο Μουσείο της Ακρόπολης

Σαφές μήνυμα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας το θέμα «πολύπλοκο», αλλά με ξεκάθαρη κατεύθυνση: τον επαναπατρισμό τους.

Μιλώντας στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2025», ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επαφές που έχουν προηγηθεί με το Βρετανικό Μουσείο:

«Υπήρξαν συζητήσεις για μια αμοιβαία επωφελή διευθέτηση, αλλά η πρόοδος δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε», σημείωσε.

«Είναι ζήτημα επανένωσης»

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε τη βασική ελληνική θέση ότι τα Γλυπτά αποτελούν αναπόσπαστο σύνολο του Παρθενώνα και γι’ αυτό πρέπει να εκτεθούν ενιαία στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Όπως είπε, η επιστροφή τους δεν αφορά μόνο ένα ζήτημα ιδιοκτησίας, αλλά την ανάγκη να ξαναενωθούν τα κομμάτια ενός μοναδικού μνημείου. «Πρόκειται για επιχείρημα επανένωσης», υπογράμμισε.

«Δεν είμαστε κοντά σε συμφωνία – αλλά η βρετανική κοινή γνώμη αλλάζει»

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι οι δύο πλευρές απέχουν από μια συμφωνία, ωστόσο στάθηκε στη μεταβολή του κλίματος στο Ηνωμένο Βασίλειο:

«Η κοινή γνώμη στη Βρετανία μετατοπίζεται υπέρ της ελληνικής θέσης», ανέφερε, εκτιμώντας ότι αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές εξελίξεις.

