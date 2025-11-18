Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε επίσημη συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Αθήνας – Ουάσιγκτον σε κρίσιμους οικονομικούς και βιομηχανικούς τομείς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν στην πορεία των διμερών επενδύσεων, στις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης στη ναυπηγική βιομηχανία και στη δυναμική του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθερό πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διεύρυνση του πλαισίου δραστηριοτήτων της ONEX, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC. Όπως υπογράμμισε, προωθείται νομοθετική παρέμβαση που θα επιτρέψει στην εταιρεία, πέρα από το ναυπηγικό έργο, να αναπτύξει δράσεις στον εμπορικό, ενεργειακό, διαμετακομιστικό και αμυντικό τομέα. Τόνισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας κλάδους με υψηλή προστιθέμενη αξία και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Από την πλευρά της, η Αμερικανίδα πρέσβης εξέφρασε την εκτίμησή της για την πρόοδο της συνεργασίας των τελευταίων μηνών, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό εταίρο για τις ΗΠΑ σε ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και ναυπηγικής βιομηχανίας — τομείς που, όπως ανέφερε, αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που διανοίγονται, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη σημασία του λιμανιού της Ελευσίνας ως κόμβου logistics στην ευρύτερη γεωπολιτική περιοχή.

Η κα Γκιλφόιλ τόνισε ότι τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι σήμερα αποτυπώνουν τη στενή συνεργασία των δύο χωρών και επισήμανε ότι προσδοκά ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο το επόμενο διάστημα, καθώς —όπως σημείωσε— η παραμονή της στην Ελλάδα βρίσκεται μόλις στη δεύτερη εβδομάδα.

