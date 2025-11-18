Μητσοτάκης για στήριξη εισοδημάτων, νέα στεγαστικά μέτρα και ενίσχυση κτηνοτρόφων

Εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανοίγοντας το σύνολο της ατζέντας: ακρίβεια, στήριξη εισοδήματος, κυκλοφοριακό, στεγαστικό, αγροτικό, ενέργεια, ΕΛΤΑ και εκλογές. Κεντρικό μήνυμα, η δέσμευση ότι «τους επόμενους μήνες θα δοθούν πάνω από 2 δισ. ευρώ» για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

«Πάνω από 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη του εισοδήματος»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει «πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ τους επόμενους μήνες» για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, επιμένοντας πως αυτή είναι η ανώτατη δυνατότητα του προϋπολογισμού χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι οι πολίτες «από τον επόμενο χρόνο» θα δουν στην πράξη τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, ενώ έκανε λόγο και για επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί σε ένα ενοίκιο, στο τέλος του μήνα, ως μέτρο ανακούφισης απέναντι στο αυξημένο κόστος στέγασης.

Για την ακρίβεια, επανέλαβε ότι πρόκειται για «παγκόσμιο φαινόμενο», αναφέροντας ενδεικτικά αυξήσεις σε προϊόντα όπως σοκολάτα, καφές και μοσχάρι, και περιέγραψε τη στρατηγική της κυβέρνησης σε δύο άξονες:

Ενίσχυση εισοδημάτων.

Εντατικοποίηση ελέγχων για την αποτροπή αισχροκέρδειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε τη σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, που θα συγκεντρώνει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για πιο αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.



Νέα μέτρα για το στεγαστικό και τα κλειστά ακίνητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε σαφές μήνυμα ότι θα υπάρξουν πρόσθετες παρεμβάσεις στο στεγαστικό ζήτημα «μέχρι το τέλος του χρόνου». Ανέφερε ότι η «μεγαλύτερη πρόκληση» είναι η αξιοποίηση των εκατοντάδων χιλιάδων κλειστών κατοικιών και η παροχή κινήτρων στους ιδιοκτήτες ώστε να τα φέρουν ξανά στην αγορά.

Όπως είπε, έχουν ήδη θεσπιστεί φορολογικά κίνητρα, ενώ νέο πρόγραμμα ανακαίνισης κλειστών διαμερισμάτων με ευνοϊκούς όρους επισκευής θα εξαγγελθεί πριν από το τέλος του έτους.



Έκτακτη ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους κτηνοτρόφους που είδαν τα κοπάδια τους να θανατώνονται λόγω ευλογιάς. Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι:

Θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση εισοδήματος σε όσους έχασαν ζώα. Η στήριξη θα προέλθει από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Το ύψος της ενίσχυσης θα εξαρτάται από τον αριθμό των ζώων που θανατώθηκαν, με βάση συγκεκριμένο «αλγόριθμο» αποζημίωσης.

Ο στόχος είναι το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου

Τόνισε, επίσης, ότι ο νέος τρόπος ελέγχου και καταβολής ενισχύσεων έχει στόχο τα ευρωπαϊκά κονδύλια να κατευθύνονται αποκλειστικά σε «πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους», ώστε εκείνοι να είναι τελικά οι κερδισμένοι.



Κυκλοφοριακό στην Αθήνα: «Δεν υπάρχει μαγική λύση»

Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει «μαγική λύση», σημειώνοντας ότι έχουν πουληθεί περισσότερα αυτοκίνητα από όσα έχουν αποσυρθεί και ότι είναι δύσκολη η κατασκευή νέων δρόμων.

Επισήμανε πως:

Η Γραμμή 4 του Μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται αυτή τη στιγμή, αλλά αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση.

Βραχυπρόθεσμα, «όλη η έμφαση» πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των λεωφορείων.

Ήδη κυκλοφορούν 800 νέα λεωφορεία, αλλά στόχος είναι μέσα σε έξι μήνες να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων στις πιο επιβαρυμένες γραμμές.

Απαραίτητη είναι και η καλύτερη εφαρμογή του ΚΟΚ στις λεωφορειολωρίδες.



Ενέργεια, ΑΠΕ και διασυνδέσεις

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι:

Η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενεργειακά και γεωπολιτικά, μετατρεπόμενη σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς τον Βορρά, μέσα από νέες συμφωνίες και υποδομές.

Πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα προέρχεται ήδη από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί.

Εντός των επόμενων 18 μηνών αναμένεται ερευνητικό γεωτρύπανο στο Ιόνιο για φυσικό αέριο, σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες όπως η Exxon και ελληνικούς ομίλους.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον επενδυτών, ακόμη και από τις ΗΠΑ, και ότι απαιτείται επικαιροποίηση των τεχνικοοικονομικών δεδομένων του έργου.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σε κάποιο στάδιο θα υπάρξει νέα συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, ιδίως μέσω της ναυτιλίας και του φυσικού αερίου.



Εκλογές το 2027 – «Η ΝΔ θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, απορρίπτοντας σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες ή διπλών/τριπλών εκλογών. Τόνισε ότι:

Ο εκλογικός νόμος δεν θα αλλάξει.

Η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, με το έργο της να κρίνεται τότε από τους πολίτες.

Ερωτηθείς για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι δεν σκοπεύει να το διαβάσει ολόκληρο, σχολιάζοντας σκωπτικά: «Θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος το έχει ρίξει στα βράχια;».

Για τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να ανοίξει νέο μέτωπο, λέγοντας ότι υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ και πως, «σεβόμενος τη θέση, την ιστορία και το πρόσφατο πένθος του», δεν θα σχολιάσει τις επικρίσεις του.



ΕΛΤΑ: «Αν δεν εξυγιανθούν, θα κλείσουν»

Αναφερόμενος στα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ), ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως είναι δεδομένο ότι, αν δεν υπάρξει πρόγραμμα εξυγίανσης, τα ΕΛΤΑ θα οδηγηθούν σε χρεοκοπία και κλείσιμο «προς όφελος των ιδιωτικών συμφερόντων».

Η φύση της ταχυδρομικής δραστηριότητας έχει αλλάξει, με τις παραδοσιακές επιστολές να υποχωρούν και τις ηλεκτρονικές πληρωμές να κυριαρχούν.

Πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του δικτύου, με σεβασμό στις τοπικές ανάγκες, ώστε κανένας δήμος να μη μείνει χωρίς σημείο εξυπηρέτησης.

Εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις (και άλλοι χώροι φιλοξενίας καταστημάτων), λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Κατά τον ίδιο, η σε βάθος διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες «κατάστημα – κατάστημα» είναι αναγκαία, ώστε να προκύψει μια λύση που και θα συρρικνώνει το δίκτυο όπου χρειάζεται και θα διασφαλίζει ότι οι πολίτες της περιφέρειας δεν θα αισθάνονται παραμελημένοι.

