Γκίλφοϊλ για συμφωνία Ελλάδας–Ουκρανίας: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια

Τη σημασία της νέας ενεργειακής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουκρανία υπογράμμισε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής ασφάλειας, επισημαίνοντας πως η νέα συμφωνία ενισχύει ουσιαστικά αυτή τη στρατηγική στόχευση.

Στην ανάρτησή της, η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρει ότι είχε την ευκαιρία να παραστεί στην υπογραφή της επιστολής προθέσεων ανάμεσα στην ATLANTIC-SEE LNG TRADE — κοινοπραξία της ΔΕΠΑ και της Aktor — και τη Naftogaz. Όπως σημειώνει, αυτή η εξέλιξη στηρίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που προβλέπουν την προμήθεια αμερικανικού LNG προς τους ευρωπαϊκούς εταίρους, προσφέροντας κρίσιμες ενεργειακές εναλλακτικές σε σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο.

