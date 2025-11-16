Γκίλφοϊλ για συμφωνία Ελλάδας–Ουκρανίας: Ενεργειακή ασφάλεια σημαίνει εθνική ασφάλεια

Τη σημασία της νέας ενεργειακής συμφωνίας ανάμεσα σε Ελλάδα και Ουκρανία υπογράμμισε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσα από ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η Αμερικανίδα διπλωμάτης τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής ασφάλειας, επισημαίνοντας πως η νέα συμφωνία ενισχύει ουσιαστικά αυτή τη στρατηγική στόχευση.

Στην ανάρτησή της, η κ. Γκίλφοϊλ αναφέρει ότι είχε την ευκαιρία να παραστεί στην υπογραφή της επιστολής προθέσεων ανάμεσα στην ATLANTIC-SEE LNG TRADE — κοινοπραξία της ΔΕΠΑ και της Aktor — και τη Naftogaz. Όπως σημειώνει, αυτή η εξέλιξη στηρίζεται σε πρόσφατες συμφωνίες που προβλέπουν την προμήθεια αμερικανικού LNG προς τους ευρωπαϊκούς εταίρους, προσφέροντας κρίσιμες ενεργειακές εναλλακτικές σε σχέση με το ρωσικό φυσικό αέριο.

Energy security is national security. It’s that simple. I was honored to witness the historic signing of a letter of intent between ATLANTIC-SEE LNG TRADE, a joint venture between Greek energy supplier DEPA and Aktor, and Ukraine’s NAFTOGAZ in Athens today. This achievement… pic.twitter.com/njZhVTiqA3 — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 16, 2025

