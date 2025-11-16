Στο Μέγαρο Μαξίμου συναντήθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο της επίσκεψης εργασίας του Ουκρανού ηγέτη στην Αθήνα.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και την ανάγκη για άμεση, άνευ όρων κατάπαυση των εχθροπραξιών ως πρώτο βήμα για μια βιώσιμη ειρήνη. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η διαδικασία έχει διακυβερνητικό χαρακτήρα και βασίζεται αποκλειστικά στις επιδόσεις κάθε υποψήφιου κράτους.

Ελλάδα – κόμβος για το αμερικανικό LNG

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφορούσε την ενέργεια. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη διαρκώς ενισχυόμενη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ειδικά στη θωράκιση της Ουκρανίας μέσω των πρόσφατων συμφωνιών που υπογράφηκαν στην Αθήνα για την προμήθεια και μεταφορά αμερικανικού LNG από τον Κάθετο Διάδρομο.

Επιπλέον, υπογραμμίστηκε η νέα συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ και Naftogaz, η οποία ενισχύει τη συνεργασία των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.

Συζητήθηκε επίσης η δυνατότητα συνεργασίας στον χώρο των αυτόνομων συστημάτων και των θαλάσσιων drones, όπου η Ουκρανία διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία.

Μητσοτάκης: «Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό – Ο σεβασμός των συνόρων είναι αδιαπραγμάτευτος»

Ο πρωθυπουργός καταδίκασε τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις με θύματα αμάχους και τόνισε ότι η Ελλάδα στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας.

Συνέδεσε τη στάση της Αθήνας με τον σεβασμό στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, ενώ υπενθύμισε την ανοιχτή πληγή της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι για την Ελλάδα το απαραβίαστο των συνόρων δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας–Ουκρανίας αποκτά νέα διάσταση μέσω του υπό διαμόρφωση Κάθετου Διαδρόμου και του άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού, ο οποίος θα επιτρέψει στην Ουκρανία πρόσβαση σε διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.

Στήριξη στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει και στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, τόσο μέσα από έργα ΣΔΙΤ όσο και μέσω δράσεων που αφορούν την Παιδεία και την προστασία πολιτιστικών μνημείων. Υπενθύμισε επίσης τους ιστορικούς δεσμούς με την Οδησσό, οι οποίοι ενισχύονται τα τελευταία χρόνια.

Ζελένσκι: «Ευχαριστούμε την Ελλάδα – Σημαντικό βήμα το νέο ενεργειακό σχέδιο»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη και την Ελλάδα για τη συνεχή στήριξη. Αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχεται η ενεργειακή υποδομή της Ουκρανίας και χαρακτήρισε κρίσιμη την συνεργασία για το LNG.

Παράλληλα, ζήτησε περαιτέρω πίεση προς τη ρωσική πλευρά και μίλησε για τις προσπάθειες της Ουκρανίας να επαναπατρίσει απαχθέντα παιδιά και αιχμαλώτους από το 2014.

Ο κ. Ζελένσκι υπογράμμισε ακόμη ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να αναπτύσσει αμυντικές τεχνολογίες που μπορούν να αποτελέσουν πεδίο συνεργασίας με την Ελλάδα.

Συνάντηση Ζελένσκι – Τασούλα

Ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε τη σταθερή στάση της Ελλάδας υπέρ της εθνικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η ελληνική στήριξη στα οικονομικά, πολιτικά, ενεργειακά και ανθρωπιστικά επίπεδα πηγάζει από την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο Κυπριακό και στις κοινές εμπειρίες παραβίασης κυριαρχίας, εξηγώντας ότι αυτή η πραγματικότητα διαμορφώνει και την ελληνική θέση.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε εκ νέου την Ελλάδα και αναφέρθηκε στον δύσκολο χειμώνα που περιμένει την Ουκρανία λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στην ενεργειακή της υποδομή.

Συμφωνία για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα

Σε ανάρτησή του λίγο πριν φτάσει στην Αθήνα, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει ήδη προετοιμάσει συμφωνία για εισαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα, ως μια επιπλέον διαδρομή εφοδιασμού για τον χειμώνα.

Ο στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας, με πακέτο χρηματοδότησης που φτάνει σχεδόν τα 2 δισ. ευρώ για να αντισταθμιστούν οι απώλειες από τις ρωσικές επιθέσεις στην εγχώρια παραγωγή.

Το Κίεβο έχει εξασφαλίσει κεφάλαια με ευρωπαϊκές εγγυήσεις και εργάζεται με Ευρωπαίους και Αμερικανούς εταίρους για την πλήρη κάλυψη των εισαγωγών. Παράλληλα εξετάζει επιλογές μέσω Πολωνίας, σε συνεργασία με το Αζερμπαϊτζάν, με στόχο μακροπρόθεσμα συμβόλαια.

Επόμενα βήματα

Η επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα είναι ο πρώτος σταθμός πριν τις επαφές του σε Παρίσι και Μαδρίτη.

Διαβάστε ακόμα: Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»