Με ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά τον πρώην βουλευτή και υπουργό Δημήτρη Σταμάτη, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της παράταξης για τον θάνατό του.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη διαδρομή του στη δημόσια ζωή. Ο Δημήτρης Σταμάτης γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άσκησε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Διετέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης από το 1985 έως το 1993, ενώ επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την περίοδο 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 είχε αναλάβει τα καθήκοντα του Υπουργού Επικρατείας στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά.

Στο παρελθόν υπηρέτησε επίσης ως Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει ότι ο Δημήτρης Σταμάτης «υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα», υπογραμμίζοντας το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή.

Το κόμμα εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του.

