Εκλογές 2023: Υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ η ιατρός-επιδημιολόγος Αθηνά Λινού

Υποψήφια στις προσεχείς εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η ιατρός-επιδημιολόγος Αθηνά Λινού.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Η Αθηνά Λινού έχει μακρά επιστημονική ιστορία.

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard, κατέχει Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών και Υφηγεσία στον τομέα της Επιδημιολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει αναλάβει ακαδημαϊκές θέσεις μεγάλης διάρκειας και έχει διδάξει Επιδημιολογία, Προληπτική Ιατρική και Ιατρική της Εργασίας στη Μεταπτυχιακή Σχολή Mayo, στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Minnesota και στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve. Από το 2004 είναι Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis.

Είναι τιμή μας που κοσμεί το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας.