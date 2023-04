Στο σπίτι της στις Βρυξέλλες μετέβη η Εύα Καϊλή μετά την αποφυλάκισή της, όπου και θα παραμείνει με «βραχιολάκι» . Μέχρι πρότινος βρισκόταν στις φυλακές του Χάρεν για τέσσερις μήνες για την υπόθεση Qatargate που συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ευχαριστώ πολύ με περιμένει η κόρη μου. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που θα είμαι και πάλι κοντά της. Ο αγώνας συνεχίζεται με αποφασιστικότητα από τους δικηγόρους μου», ήταν τα πρώτα της λόγια στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή της στο σπίτι όπου θα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Eva Kaili while arriving at her house in Brussels told journos that she is happy to see her daughter again and she will continue the fight with the decisiveness of her lawyers. She was in the car with her father and her Greek lawyer. pic.twitter.com/EjR2fXC7qw