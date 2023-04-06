Ανακοινώθηκαν οι νέοι υποψήφιοι της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές στις 21 Μαΐου 2023.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΝΔ τα ψηφοδέλτια της είναι ανανεωμένα κατά 50%. «Οι νέοι υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεκδικήσουν μια θέση στη βουλή στις εκλογές τις 21ης Μαΐου είναι πολίτες, καταξιωμένοι στις τοπικές κοινωνίες και στο επάγγελμά τους. Και όλοι τους πιστοί στο όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ελλάδα του 2027» αναφέρει η ΝΔ.
Επισημαίνει ότι το 50% του συνόλου των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας θα είναι νέα πρόσωπα, χωρίς συμμετοχή, μέχρι σήμερα, στην κεντρική πολιτική σκηνή, διεκδικώντας για πρώτη φορά την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.
Επίσης η συμμετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια ανέρχεται σε ποσοστό 42% και των ανδρών στο 58%. Ενώ, ο μέσος όρος ηλικίας των νέων υποψηφίων είναι τα 44 έτη.
Μεταξύ των νέων προσώπων, βρίσκονται δύο από τον καλλιτεχνικό χώρο που θα είναι υποψήφια στον Νότιο Τομέα Αθηνών: Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος (στιχουργός – ραδιοφωνικός παραγωγός – τηλεπαρουσιαστής) και ο Σταύρος Νικολαΐδης (ηθοποιός – σκηνοθέτης).
Τα ονόματα των νέων υποψήφιων βουλευτών:
Α’ ΑΘΗΝΩΝ
ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΑΓΡΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΛΑΟΥΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ ΘΕΚΛΑ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΚΙΜΠ ΜΑΡΙΑΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΣΑΛΑΧΟΥΡΗ ΦΑΙΔΡΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΑΠΑΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΦΥΡΙΓΟΥ – ΚΟΝΣΟΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΔΡΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟΣ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΜΑΡΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ – ΔΕΒΕΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ. (ε.α.)
ΤΥΡΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Α’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΟΣ
ΣΑΚΚΑΡΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΔΔΗΕ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΚΟΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΚΡΙΚΕΤΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
ΠΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠ.ΟΙΚ./Γ.Λ.Κ.
ΣΑΜΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΣΙΝΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ – ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
ΜΠΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΤΑΝΤΑΡΟΥ – ΚΡΙΓΓΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΛΕΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΑΛΙΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΡΤΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ – ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΡΑΧΗΛΗ ΑΘΗΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗ – ΠΛΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΖΙΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΦΚΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΛΑΒΑΣΑ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΑΝΔΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ
Β’ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΟΝΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΣΥ ΑΕ
ΠΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΓΚΑΜΠΙΜΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΙΜΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΒΑΡΣΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΒΡΥΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – ΙΝΕΤΖΗ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ)
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ)
ΚΑΡΥΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΗΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΟΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΔΡΑΜΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
ΤΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΠΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΑΝΟΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ
ΜΑΚΡΙΔΟΥ – ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΦΤΑΚΛΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ
ΕΒΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ – ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΛΑΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΑ – ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡ. ΣΥΛΛ.ΓΟΝ. & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ “Η ΠΙΣΤΗ”
ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΪΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΛΙΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ
ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΙΑΤΡΟΣ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ)
ΓΟΥΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΤΟΥΠΕΚΤΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ)
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΗΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ)
ΜΠΑΜΙΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΑΣΠΑΛΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΝΤΟΥΜΑ ΕΡΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΡΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΔΕΛΗΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΒΡΕΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΤΑΛΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΝΔΥΛΗ ΑΓΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΛΥΠΤΡΙΑ
ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΣΑΡΔΕΛΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΚΑ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΣ (ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΠΡΩΪΟΥ – ΒΑΡΖΗ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ (ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ)
ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΕΡΕΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΡΙΝΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΜΕ
ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΘΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΣΙΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΤΡΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ)
ΦΡΑΓΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΚΑΡΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ε.α.
ΝΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΕΙ
ΠΑΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΛΕΣΒΟΥ
ΒΑΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΜΕΛΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΙΠΙΝΗΣ ΙΑΣΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΤΡΟΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ) – ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΧΟΥΒΑΡΔΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΘΗΝΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΓΥΦΤΕΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΝΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΣΤΙΧΟΥΡΓΟΣ – ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ – ΤΗΛΕΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ
ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΑΕΙ
ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΠΑΤΑΠΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΛΗ ΔΙΕΘΝΟΛΟΓΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ – ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΞΑΝΘΗΣ
ΑΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΧΙΟΥΜΕΪΡΑ ΙΑΤΡΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ)
ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΝΤΕΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΣΙΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΠΕΛΛΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΟΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ)
ΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΑΤΣΙΚΟΒΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΕΪΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΑΤΡΟΣ (ΔΙ/ΝΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
ΤΣΟΥΝΤΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΑΤΡΑΝΤΖΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΚΩΦΙΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΣΕΒΗΛ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΣΑΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ)
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΡΟΥΜΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΛΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ. ε.α. – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΣΙΜΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΒΕΛΤΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΗΛΙΑΔΟΥ – ΤΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΕΙ
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΜΑΝΔΡΕΚΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΧΑΣΟΥΡΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ τ. ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΠΑΡΓΑ – ΛΑΘΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ – ΒΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΝΤΕΡΜΑΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ
ΤΣΑΠΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ