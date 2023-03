Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσαν μετά τη σημερινή συνάντησή τους στις Βρυξέλλες ότι η Άγκυρα θα ψηφίσει την Ελλάδα για την υποψηφιότητά της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος και η Αθήνα από την πλευρά της θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη θέση του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Το κλίμα στη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών ήταν ιδιαίτερα φιλικό, πράγμα που επισημάνθηκε και από τις δύο πλευρές.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του για «την πολύ σημαντική ανακοίνωσή του, ότι η Τουρκία θα στηρίξει και θα ψηφίσει υπέρ της Ελλάδας στην εκστρατεία της για τη θέση μη-μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών '25-'26. Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τον συνάδελφό μου ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη γενική γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ)». Νίκος Δένδιας και Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκαν στο περιθώριο της Διάσκεψης Δωρητών για την Τουρκία και την Συρία στις Βρυξέλλες. Μετά τη συνάντηση, ακολούθησαν δηλώσεις στον Τύπο.

Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας σημείωσε: «Mόλις ολοκληρώσαμε μία πολύ εποικοδομητική συνάντηση με το φίλο μου, τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου ακριβώς πριν από τη Διάσκεψη των Δωρητών για την Τουρκία και την Συρία στην οποία θα πάμε μαζί αμέσως μετά. Είχα την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Μεβλούτ, γιατί ήταν ο πρώτος υπουργός που με κάλεσε μετά την τραγωδία στα Τέμπη και να μου εκφράσει τα συλλυπητήριά του, τα συλλυπητήρια του Προέδρου Ερντογάν και επίσης βοήθεια εάν χρειαστεί. Είχα επίσης την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω για τον φυλακισμένο σε τουρκική φυλακή, τον οποίο η Τουρκία έστειλε στην Ελλάδα για να παραστεί στην κηδεία του γιου του μετά την τραγωδία στα Τέμπη και το τρίτο "ευχαριστώ" που θέλω να εκφράσω στον Μεβλούτ έχει να κάνει με την πολύ σημαντική ανακοίνωσή του, ότι η Τουρκία θα στηρίξει και θα ψηφίσει υπέρ της Ελλάδας στην εκστρατεία της για τη θέση μη-μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών '25-'26. Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τον συνάδελφό μου ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την τουρκική υποψηφιότητα για τη γενική γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Ξανά, ήταν μεγάλη χαρά, αγαπητέ Μεβλούτ, που σε είδα και ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα ξανά».

Τσαβούσογλου μετά τη συνάντηση με Δένδια: Έχουμε μία πολύ καλύτερη ατμόσφαιρα στις σχέσεις μας

Nikos Dendias’la görüştük.Deprem ve tren kazasından sonraki dayanışmayı sürdürüyoruz. Bazı adaylıklarımızı karşılıklı olarak destekleme kararı aldık.



Met w/@NikosDendias. We continue our solidarity after earthquake & train accident.Agreed to mutually support our candidacies. pic.twitter.com/sSKcEMMiDQ