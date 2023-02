Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και μετέφερε στον κ. Ερντογάν τη συμπαράσταση και τα συλλυπητήρια της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού για την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει άμεσα την Τουρκία με κάθε τρόπο -και πέραν της ομάδας που έχει αναχωρήσει ήδη για την περιοχή- στην αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Ο κ. Ερντογάν ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τη συμπαράσταση και την άμεση βοήθεια.

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «I just spoke to President @RTErdogan. On behalf of the Greek people, I extended my deepest condolences for the devastating loss of life and reiterated our readiness to provide all further necessary».

«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εξέφρασα τα βαθιά μου συλλυπητήρια για την καταστροφική απώλεια ζωών και επανέλαβα την ετοιμότητά μας να παράσχουμε κάθε περαιτέρω απαραίτητη βοήθεια».

I just spoke to President @RTErdogan. On behalf of the Greek people, I extended my deepest condolences for the devastating loss of life and reiterated our readiness to provide all further assistance necessary. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 6, 2023

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τηλεδιάσκεψη

με τα αρμόδια υπουργεία για την ενημέρωση σχετικά την παροχή βοήθειας στην Τουρκία για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη διάθεση της Ελλάδας για την παροχή βοήθειας στην Τουρκία σε ό,τι ζητηθεί.

«Να θέσουμε τις δυνάμεις μας στη διάθεση της Τουρκίας ανάλογα με το τι θα μας ζητήσουν»

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπουργεία για τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, για τα αιτήματα που υπάρχουν για βοήθεια και για τον τρόπο που μπορεί να παρασχεθεί. Στην έναρξη της σύσκεψης ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Κατ’ αρχάς, να εκφράσω τη βαθιά μου οδύνη για τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία και να τονίσω, για ακόμη μια φορά, ότι η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη να υποστηρίξει την Τουρκία και αντιλαμβάνομαι ότι θα μας ενημερώσει στη συνέχεια και σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ότι έχει ήδη εγκριθεί από τουρκικής πλευράς η αποστολή ενός αεροσκάφους με μία δύναμη της ΕΜΑΚ, η οποία θα συνδράμει στις αποστολές διάσωσης. Θα πρέπει να θέσουμε όλες τις δυνάμεις μας στη διάθεση της Τουρκίας ανάλογα με το τί άλλο μπορεί να μας ζητήσουν. Η εκτίμησή μου είναι ότι προφανώς μιλάμε για έναν καταστροφικό σεισμό, η έκταση του οποίου θα αποτυπωθεί πλήρως με την πάροδο του χρόνου. Πρώτη έννοια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διάσωση και η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων βρίσκονται στα συντρίμμια. Είναι μια δουλειά που λόγω εμπειρίας την ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά και νομίζω στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε και τι άλλο εξοπλισμό, ιατροφαρμακευτικό υλικό, κουβέρτες, σκηνές, μπορεί να μας ζητήσουν οι Τούρκοι ώστε να τις αποστείλουμε στη συνέχεια».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Γιάννης Κωτσιόπουλος, η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Άννα Μαρία Μπούρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αποστέλλεται ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο (2) διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Την ομάδα συνοδεύει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ καθώς και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ.

Η αποστολή αναχώρησε στις 17:07 με C-130 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Σε μήνυμά του στο Twitter ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, έγραψε ότι η ελληνική αποστολή είναι έτοιμη για αναχώρηση για παροχή βοήθειας στους σεισμόπληκτους στην Τουρκία. «Συνδράμουμε με κάθε τρόπο στις προσπάθειες αντιμετώπισης συνεπειών του καταστροφικού σεισμού με στόχο να σωθούν ζωές» συνεχίζει το μήνυμά του.