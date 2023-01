Νέες προκλητικές δηλώσεις έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθυνόμενος στην Ελλάδα και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Ερντογάν συνέχισε τις απειλές κατά της χώρας μας και επανέλαβε και πάλι πως η Τουρκία έχει φτιάξει πύραυλο Tayfun και αναρωτήθηκε τι θα γίνει αν χτυπήσει την Αθήνα.

Ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας στα εγκαίνια εκπαιδευτικού ιδρύματος, επιτέθηκε στον Έλληνα πρωθυπουργό λέγοντας πως: «Κοίτα, Μητσοτάκη, μιλάς από δω κι από κει. Έχε υπόψη σου ότι οι Τρελοί Τούρκοι θα έρθουν αν επιχειρήσεις να κάνεις λάθος».

"Look, Mitsotakis, you're talking here and there again. Keep in mind that the Crazy Turks will come if you attempt to make a mistake."