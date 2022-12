Ο Ερντογάν βάζει ξανά στο στόχαστρο την Ελλάδα: Συμπεριφέρεται κτηνωδώς στους μετανάστες

Επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε για ακόμη μία φορά ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με νέες παραληρηματικές του δηλώσεις.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος καταλόγισε στην Ελλάδα κτηνώδη συμπεριφορά έναντι των μεταναστών.

«Η στάση της Ελλάδας απέναντι στους μετανάστες έχει φτάσει σε επίπεδα κτηνωδίας», σημείωσε μεταξύ άλλων.

«Αυτοί που κλείνουν τις πόρτες τους στους μετανάστες δείχνουν υψηλά επίπεδα ανοχής σε τρομοκρατικές ομάδες όπως PKK, FETO», συμπλήρωσε ο Ερντογάν, σύμφωνα με το Anadolu.

«Κάθε μέρα προστίθεται και μία νέα φρικαλεότητα, που ξεκινά από τη βύθιση σκαφών με πρόσφυγε στη μέση της θάλασσας μέχρι την απώθηση των μεταναστών με βασανιστήρια και ληστείες. Επιπλέον, οι δυτικές χώρες δεν δείχνουν καμία ουσιαστική αντίδραση σε αυτήν την κακομαθημένη συμπεριφορά και τη σκληρότητα της Ελλάδας», είπε.

#BREAKING Greece's attitude towards migrants now reaches 'brutal levels,' says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/evHo7u9sq0

#BREAKING 'Those who close their doors to migrants show high level of tolerance to terrorist groups PKK, FETO,' says Turkish President Erdogan pic.twitter.com/u0O5g0ZwwI