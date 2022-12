Προφυλακιστέα κρίθηκε η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, για την εμπλοκή της στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate. Η εν λόγω απόφαση θα κριθεί εκ νέου στις 22 Ιανουαρίου.

Ο συνήγορος της Εύας Καϊλή ισχυρίστηκε πως ο Βέλγος εισαγγελέας «φοβάται ότι θα την απαγάγει το Κατάρ».

Παραμένει στη φυλακή η Εύα Καϊλή, καθώς η Ελληνίδα ευρωβουλευτής δεν έπεισε τις βελγικές Αρχές ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δικογραφία για το σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate το να βγει από τη φυλακή.

Σημειώνεται πως οι συνήγοροί της μπορούν να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης σε ένα μήνα, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση.

Η απόφαση εστάλη με email στους δικηγόρους της Εύας Καϊλή και στο σκεπτικό αναφέρεται ότι θεωρείται ότι είναι ύποπτη να καταστρέψει στοιχεία της έρευνας.

Η ίδια είχε ζητήσει να αφεθεί ελεύθερη με βραχιολάκι και να της δοθεί ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο θα παρακολουθείται για να επικοινωνεί με το παιδί της.

BREAKING - Belgium’s federal court has remanded Eva #Kaili in custody for another month.