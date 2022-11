Δήλωση βόμβα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα πριν τις εκλογές του 2023

Την εκτίμηση ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα ίσως και πριν από τις εκλογές του 2023 έκανε ο Ρότζερ Μάικλ, ιδρυτής του Ινστιτούτου Ψηφιακής Αρχαιολογίας με έδρα την Οξφόρδη, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο πιστό αντίγραφο ενός από τα Γλυπτά που άρπαξε από την Αθήνα ο Έλγιν.

Ο κ. Μπάικλ μίλησε στους thetimes.co.uk και είπε πως «όταν κλέβετε πράγματα και τα εκθέτετε σε δημόσια προβολή, μην εκπλαγείτε αν αργά ή γρήγορα κάποιος έρθει και πει: “Μου το έκλεψες και το θέλω πίσω”. Πλέον υπάρχει μικρή ανοχή σε θέματα πολιτιστικής οικειοποίησης και η στάση του Βρετανικού Μουσείου δεν συμβαδίζει με την εποχή».

Επίσης, τόνισε ότι από την αρχή είχε την πρόθεση «να υποστηριχθούν οι συζητήσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα σχετικά με τον επαναπατρισμό των Γλυπτών».

Μάλιστα, ανέφερε πως «δεν μπορώ να αποκαλύψω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά επεξεργάζονται (σσ. Ελλάδα και Βρετανία) μια πολύ ευαίσθητη συμφωνία και υπάρχει ένα σύντομο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του».

Επικαλούμενος επαφές που έχουν γίνει μεταξύ του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου και του Έλληνα πρέσβη στη Βρετανία Ιωάννη Ραπτάκη, είπε ότι εκτιμά πως «τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν πριν τις ελληνικές εκλογές του 2023».

Ο Ρότζερ Μάικλ ανέφερε επίσης πως έχει έρθει σε επαφή και με το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού που εντυπωσιάστηκε από την πιστότητα των αντιγράφων, ανησυχεί, ωστόσο, μήπως η βρετανική πλευρά τα χρησιμοποιήσει εις βάρος των Ελλήνων.

«Αυτό που θέλουν οι Έλληνες είναι η επιστροφή των Γλυπτών. Τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο το πρότζεκτ αυτό έχει αιχμαλωτίσει τη φαντασία, αλλά φοβούνται ότι τα αντίγραφα είναι τόσο καλά που το Βρετανικό Μουσείο θα γυρίσει και θα πει: ''Ναι, αυτά τα αντίγραφα είναι τέλεια. Είναι κατασκευασμένα από πεντελικό μάρμαρο. Κρατήστε τα''. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία τους».

Σημειώνεται πως ο ίδιος δημιούργησε μαζί με τους συνεργάτες του αντίγραφο με το κεφάλι ενός αλόγου, από τα τέσσερα συνολικά που υπήρχαν στο αέτωμα του Παρθενώνα.

Υπενθυμίζεται πως η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας είχε απορρίψει το αίτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, λέγοντας πως «δεν το υποστηρίζει».

Ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα σχετικά με το ζήτημα αυτό καθώς έχει να λύσει άλλα προβλήμα στη χώρα που ταλανίζεται πολιτικά το τελευταίο διάστημα.

A new Parthenon sculpture carved from the same Greek marble used on the originals 2,500 years ago will be unveiled in London on Tuesday as discussions about placing it in the British Museum begin https://t.co/F0RYF0mcpQ