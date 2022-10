Η δοκιμαστική εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου Typhoon φαίνεται ότι ανεβάζει τον «πήχη» της τουρκικής προκλητικότητας και των απειλών κατά της Ελλάδας από τα τουρκικά ΜΜΕ.

Τούρκοι αναλυτές σχολίαζαν χθες ότι «με τον Typhoon τώρα μπορούμε να πλήξουμε και την Αθήνα και όλη την Ελλάδα».

Βίντεο με την εκτόξευση:



This morning, the first Typhoon short-range ballistic missile developed by #Turkey was tested.



The tests were successful, the rocket flew 561 km from Rize to Sinop, - Turkish media. pic.twitter.com/Xu2jvdhv6v