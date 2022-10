Μητσοτάκης: Δυο προτάσεις της Ελλάδας στο πακέτο της ΕΕ για τον έλεγχο των τιμών ενέργειας

Χαιρετίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο διαδίκτυο τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της κρίσης στην ενέργεια και θεωρεί πως με βάση το ολοκληρωμένο πακέτο των προτάσεων αυτών προκύπτει μια ευκαιρία να αποκαταστήσει η Ευρώπη τον έλεγχο στις αγορές ενέργειας στο ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει στην ίδια με ανάρτηση πως «το πακέτο των προτάσεων της Επιτροπής περιλαμβάνει δύο προτάσεις που η Ελλάδα είχε κάνει εδώ και καιρό: μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο TTF και περιορισμό των διακυμάνσεων στις αγορές παραγώγων ενέργειας» και καταλήγει « αυτό μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθεια μας να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις".

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

«I welcome the comprehensive package proposed by the President of the European Commission @vonderleyen and especially the inclusion of two proposals Greece has long called for: a price correction mechanism at TTF and circuit breakers in energy derivative markets.

The upcoming European Council is an opportunity to reestablish control over our energy markets by placing a limit on prices and reducing extreme volatility. This can be a decisive step in our effort to lower energy prices for European citizens and businesses».

«Καλωσορίζω την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής @vonderleyen με ένα ολοκληρωμένο πακέτο που περιλαμβάνει δύο προτάσεις που η Ελλάδα είχε κάνει εδώ και καιρό: μηχανισμό διόρθωσης τιμών στο TTF και περιορισμό των διακυμάνσεων στις αγορές παραγώγων ενέργειας.

Το ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τον έλεγχο στις αγορές ενέργειας θέτοντας ένα όριο στις τιμές και μειώνοντας την ακραία αστάθεια. Αυτό μπορεί να είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην προσπάθειά μας να μειώσουμε τις τιμές της ενέργειας για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις».