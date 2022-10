Σε μια νέα πρόκληση προχώρησε σήμερα ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών Ισμαήλ Τσατακλί, κατηγορώντας ούτε λίγο ούτε πολύ την Ελλάδα για fake news αναφορικά με την υπόθεση των 92 γυμνών μεταναστών στον Έβρο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, αναδημοσιεύει tweet του Νότη Μηταράκη και κατηγορεί την Ελλάδα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώκετε να καλύψετε την εικόνα της σκληρότητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την έχει προκαλέσει η Τουρκία».

Συνοριοφύλακες εντόπισαν 92 μετανάστες γυμνούς

Συνοριοφύλακες ανακάλυψαν πριν από δύο 24ωρα, 92 παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι ήταν γυμνοί, χωρίς κανένα από τα προσωπικά τους αντικείμενα, και όπως είπαν στις ελληνικές Αρχές, τουρκικά στρατιωτικά οχήματα τους μετέφεραν στις όχθες του Έβρου, τους επιβίβασαν σε πλαστικές βάρκες, τους άρπαξαν τα προσωπικά τους αντικείμενα και τα ρούχα τους και έσπρωξαν τις βάρκες στην ελληνική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος στη Σύνοδο των υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο, (14/10) έθεσε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας, της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού από την Άγκυρα και με στοιχεία έδειξε στους Ευρωπαίους πώς το θέμα δεν είναι ζήτημα ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνεργασία με τον frontex, διέσωσαν 92, παράνομους μετανάστες από τις όχθες του ποταμού Έβρου, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στο σημείο εντελώς γυμνοί

Η Τουρκία συνεχίζει απροκάλυπτα να εργαλειοποιεί μετανάστες, να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπατά το Διεθνές Δίκαιο.

Χθες, η προκλητικότητά της ξεπέρασε κάθε όριο, όταν και Αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών, σε συνεργασία με τον frontex, διέσωσαν 92, συνολικά, παράνομους μετανάστες από τις όχθες του ποταμού Έβρου, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί στο σημείο εντελώς γυμνοί και χωρίς να φέρουν τον παραμικρό εξοπλισμό.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, όπως οι ίδιοι δήλωσαν στους Έλληνες Αστυνομικούς, είχαν μεταφερθεί στον Έβρο με τρία οχήματα των Τουρκικών Αρχών, ενώ εν συνεχεία επιβιβάστηκαν σε πλαστικές λέμβους, για να διέλθουν στην ελληνική πλευρά.

Υπενθυμίζεται πως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατήγγειλε χθες την συμπεριφορά της Τουρκίας στο συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης στο Λουξεμβούργο, ενώ ενημέρωσε και την αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπο για τις καθημερινές της προκλήσεις, παρουσιάζοντας και οπτικοακουστικό υλικό.

Την ώρα που η Ελλάδα προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της, επιδεικνύοντας σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, η Τουρκία συνεχίζει να αγνοεί όχι μόνο το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και τη στοιχειώδη ανθρώπινη συμπεριφορά.

As you couldn’t find one single case of human rights violation by , you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if ’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ