Μητσοτάκης για Ερντογάν: Σηκώθηκα πάνω και του είπα ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο

Τον διάλογο που είχε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Πράγα, περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σε άλλους ευρωπαίους αξιωματούχους.

Δημοσιογράφος κατέγραψε τη συνομιλία του πρωθυπουργού και την ανέβασε στο twitter.

Στο βίντεο ακούγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει «Σηκώθηκα πάνω και του είπα ό,τι έχω να σου πω, θα στο πω κατά πρόσωπο».

Ερντογάν για Μητσοτάκη: Ένας πρόεδρος να πέσει σε αυτό το επίπεδο;

Εκνευρισμένος με τον Έλληνα πρωθυπουργό είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που αποχώρησε σήμερα το πρωί από την Πράγα. Μετά την προσευχή της Παρασκευής ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε σε νέες δηλώσεις, δείχνοντας την αγανάκτησή του για τον διάλογο που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο χθεσινό δείπνο.

Ήταν τέτοια η οργή του που είπε στους Τούρκους δημοσιογράφους πως «ως πρόεδρος της Τουρκίας δεν θα έπεφτα ποτέ σε αυτό το επίπεδο», εννοώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Δεν γνωρίζει τους κανόνες του πρωτοκόλλου, ήμουν ένας από τους κύριους ομιλητές, ενώ αυτός δεν ήταν. Αφότου μίλησα, βγήκε και μου απάντησε. Θα έπεφτε ο πρόεδρος της Τουρκίας σε αυτό το επίπεδο», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό δείπνο των 40 και πλέον ηγετών της Συνόδου Ευρωπαϊκής Πολιτικής, ο Ερντογάν πήρε το λόγο για να προκαλέσει «θερμό επεισόδιο», κατηγορώντας εμμέσως την Ελλάδα ότι επιλέγει να αυξάνει την ένταση και τις προκλήσεις.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός ζήτησε αμέσως τον λόγο και του απάντησε ευθέως ότι πρέπει να πάψει να αμφισβητεί την κυριαρχία των νησιών. Και ότι αντί να προκαλεί εντάσεις θα πρέπει να προσέλθει σε συνεννόηση και διάλογο χωρίς εντάσεις και ακραία ρητορική, όπως κάνουν οι υπεύθυνοι ηγέτες.

Πριν αποχωρήσει από την τσεχική πρωτεύουσα, ο Ερντογάν προχώρησε σε κρεσέντο προκλητικότητας, τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο όμως και προς την Ε.Ε. συνολικά. Μάλιστα, δεν δίστασε να επαναλάβει το «μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα», στρέφοντας τα βέλη του όχι μόνον κατά της χώρας μας, αλλά και προς πάσα κατεύθυνση. Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Αθήνα κατανοεί το εν λόγω μήνυμα της Άγκυρας.

