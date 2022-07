Τηλεφώνημα έκπληξη δέχτηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Μάτζικ Τζόνσον

Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα δέχτηκε ο θρύλος του μπάσκετ Μάτζικ Τζόνσον ο οποίος εδώ και μέρες κάνει διακοπές στην Ελλάδα διαφημίζοντας τη χώρα, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας συνομίλησε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο αστέρας του NBA όπως έγραψε στο twitter, δέχτηκε το τηλεφώνημα - έκπληξη από τον Έλληνα πρωθυπουργό, και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «είχα την τιμή και τη χαρά να δεχθώ ένα τηλεφώνημα-έκπληξη από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με καλωσόρισε στη χώρα και με ενημέρωσε για την πορεία της επίσκεψής μου μέχρι τώρα. Είπα στον πρωθυπουργό ότι ήταν καταπληκτική και ότι άλλαξε τη ζωή μου!».

I had the honor and pleasure of getting a surprise call from the Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis welcoming me to the country and seeing how my visit has been so far. I told the Prime Minister it’s been amazing and life changing!