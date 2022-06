Σύνοδος ΝΑΤΟ: Η Τουρκία συμφώνησε να ενταχθούν Σουηδία και Φινλανδία στη Συμμαχία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Σάουλι Νιινίστο, αποκάλυψε πως η Τουρκία συμφώνησε να υποστηρίξει την ένταξη της χώρας του και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Reuters ο Φινλανδός πρόεδρος έκανε γνωστό πως έχει υπογραφεί μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας, Σουηδίας και Φινλανδίας

Σε συμφωνία που ανοίγει τελικώς τον δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ κατέληξαν σήμερα οι ηγεσίες της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας από τη Μαδρίτη όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής της Συμμαχίας, με όχημα την υπογραφή ενός μνημονίου στο πλαίσιο του οποίου οι τρεις χώρες δεσμεύονται να υποστηρίζουν η μία την άλλη απέναντι σε απειλές.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο δήλωσε ότι η Τουρκία συμφώνησε τελικώς να υποστηρίξει την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Ο Νιινίστο είπε ότι αυτό επετεύχθη αφού προηγουμένως οι τρεις χώρες υπέγραψαν ένα κοινό μνημόνιο με το οποίο «επεκτείνουν την πλήρη υποστήριξή τους η μία για την ασφάλεια της άλλης ενάντια σε απειλές».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε νωρίτερα σήμερα συνάντηση στην πρωτεύουσα της Ισπανίας με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο, την πρωθυπουργό της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον και τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σε μια προσπάθεια να αρθούν τα εμπόδια που έχει θέσει – επικαλούμενη ανησυχίες αναφορικά με την τουρκική ασφάλεια – η Άγκυρα στην προοπτική ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ.

#LIVE High-level delegation from Türkiye, Finland, Sweden and NATO speak after talks in Madrid https://t.co/vcGJuiSPxK