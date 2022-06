Νίκος Παναγιωτόπουλος: Πλησιάζουμε επικίνδυνα τα όριά μας με την Τουρκία

Πλησιάζουμε επικίνδυνα στα όριά μας, στα όρια της εγκράτειας και της υπομονής μας, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, αναφορικά με την Τουρκία, μιλώντας σήμερα στο ετήσιο συνέδριο ασφαλείας GLOBSEC στην Μπρατισλάβα.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε αναφορά στο casus belli από την πλευρά της Τουρκίας, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στις καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά.

«Είναι περίεργο να έχεις έναν σύμμαχο που σε απειλεί με πόλεμο, εάν αποφασίσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, ένα δικαίωμα που μας δίνει το Διεθνές Δίκαιο. Απειλή πολέμου από έναν σύμμαχο σε έναν άλλο; Δεν θέλουμε να έχουμε τέτοιους συμμάχους. Και δεν θέλω συμμάχους που κάνουν 40 και πλέον υπερπτήσεις την ημέρα. Κι όχι μόνο υπαρπτήσεις αλλά και παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Πετούν και πάνω από κατοικημένες περιοχές, και μέσα στη νύχτα. Αναρωτιέμαι για ποιον λόγο».

Ο κ. Παναγιωτοπουλος αναφέρθηκε και στις τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά λέγοντας: «Είναι περίεργο που έχουμε έναν σύμμαχο που επιχειρηματολογεί για την αποστρατιωτικοποίηση κάποιων νησιών μας και λέει ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν θα τα πάρει. Θα χάσουμε την κυριαρχία τους; Θα τα χάσει η Ελλάδα από κάποιον άλλο; Αυτά δεν είναι μόνο απαράδεκτα αλλά και εντελώς παράλογα. Θα κάνουμε τα πάντα για να αμυνθούμε και να προστατεύσουμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας. Θα σας πω ότι πλησιάζουμε επικίνδυνα στα όριά μας. Στα όρια της εγκράτειας και της υπομονής μας».

"We're getting dangerously close to our limits as well, our limits of restraint and patience."



