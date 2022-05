Απειλεί ο Τσαβούσογλου: Αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά, αλλιώς θέτουμε θέμα κυριαρχίας

Nέες προκλητικές δηλώσεις και απειλές εκτοξεύει η Άγκυρα σε βάρος της Τουρκίας.

Όπως αναφέρεται σε άρθρο στο newsbeast.gr η Ελλάδα παραβίασε το στάτους στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, δήλωσε ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καλώντας την Ελλάδα να αποστρατικοποιήσει τα νησιά, «αλλιώς θα αρχίσει η συζήτηση για την κυριαρχία τους».

Greece violated status of eastern Aegean islands, Turkish foreign minister says, calling on Athens to demilitarize islands 'otherwise, sovereignty debate will begin'