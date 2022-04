Μακρή: Ψηφιακές δράσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην εκπαίδευση και ,το άλμα του ψηφιακού γραμματισμού στην εκπαιδευτική και σχολική κοινότητα» μίλησε η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, στο Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ με θέμα Overcoming distance through digital technology: the new spaces of life and education

Σύμφωνα με την κ. Μακρή, η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ήταν η αρχή ενός πολύπλευρου και απαιτητικού εγχειρήματος, που έδωσε ώθηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και οδήγησε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του.

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ανέφερε η κ. Μακρή, «το 96,35% των προπτυχιακών μαθημάτων παραδόθηκε μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που σε ορισμένα ΑΕΙ άγγιξε μέχρι και το 99,7%. Το υπόλοιπο 3,65% αφορούσε σε μαθήματα αμιγώς εργαστηριακού ή κλινικού χαρακτήρα».

Όταν όλες οι σχολικές μονάδες έκλεισαν εξαιτίας της πανδημίας το Νοέμβριο του 2020, το σύνολο της σχολικής κοινότητας έκανε καθημερινά τηλεκπαίδευση, σχεδόν 1,6 εκατομμύρια μέλη.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν εγγραφεί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και πραγματοποιούνταν καθημερινά πάνω από 39.000 ταυτόχρονες συνεδρίες στα Γυμνάσια και τα Λύκεια και πάνω από 54.000 ταυτόχρονες συνεδρίες στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά, περιέγραψε η κ. Μακρή.

Το υπουργείο Παιδείας, διευκρίνισε η κ. Μακρή, υλοποιεί προγράμματα και προχωρά σε τακτικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών ως προς τις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

Οι κυριότερες «ψηφιακές δράσεις» των τελευταίων 2,5 ετών περιλαμβάνουν, επισήμανε η κ. Μακρή, «τη δωρεάν χρήση διεθνούς πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, τη μηδενική χρέωση δεδομένων για πρόσβαση στις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του υπουργείου Παιδείας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, πρόγραμμα «ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» με συμμετοχή σχεδόν 83.000 εκπαιδευτικών, νέο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Επιμορφωτικών Δράσεων του ΙΕΠ, την παροχή περισσότερων από 90.000 tablet και laptop σε σχολεία, τη συνέχιση αναβάθμισης ηλεκτρονικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων, την παροχή εξοπλισμού και ψηφιακών εργαλείων για σχολεία Ειδικής Αγωγής και σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τη μαζική αναβάθμιση των συνδέσεων των σχολείων σε VDSL και δίκτυα οπτικών ινών».

Επίσης, το υπουργείο προχώρησε, πρόσθεσε η κ. Μακρή, στην ψηφιοποίηση διαδικασιών όπως οι e-εγγραφές, η αποστολή αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων μέσω sms, η ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και η πλατφόρμα edupass.gov.gr, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ένα εργαλείο για την τήρηση των μέτρων και τον έλεγχο διασποράς του κορονοϊού στα σχολεία.

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 453 εκατ. ευρώ θα διατεθούν «για την εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων στις τάξεις, εργαστήρια ρομποτικής, δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού κά, ενώ θεσμοθετήθηκε η χορήγηση voucher 200 ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού, σε πάνω από 160.000 μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, ως επέκταση του προγράμματος “ Ψηφιακή Μέριμνα”, συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου έχουν ήδη δοθεί αντίστοιχα voucher σε πάνω από 500.000 παιδιά και νέους ηλικίας 4-24 ετών».

ΑΠΕ ΜΠΕ