Μητσοτάκης: Η αντιμετώπιση της κρίσης στην ενέργεια απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση

Σημαντικό βήμα προς την διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής απάντησης στις δραματικές αυξήσεις των τιμών της ενέργειας καθώς είναι «κορυφαίο ζήτημα για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή των λαών μας οι εξωφρενικές ανατιμήσεις στον τομέα της ενέργειας, χαρακτήρισε στις δηλώσεις του την τετραμερή συνάντηση της Ρώμης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας παράλληλα πως ,κοινή μας πεποίθηση είναι πως η αντιμετώπιση μίας τέτοιας πρόκλησης απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση. Δράσεις δηλαδή που θα προφυλάσσουν τις κοινωνίες μας, καθώς καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει αυτήν την κρίση.

Η τετραμερής συνάντηση, στην οποία ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της ασθένειάς του με covid, φιλοξενήθηκε στην Ρώμη με οικοδεσπότη τον Μάριο Ντράγκι και την φυσική παρουσία των πρωθυπουργών της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα.

«Συμφωνούμε πως οι λύσεις δεν μπορεί να είναι μόνον εθνικές» συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του. «Προτείνουμε σε πρώτη φάση να υπάρξουν εναρμονισμένες ευρωπαϊκές πολιτικές παρέμβασης απέναντι στους κερδοσκόπους, ώστε να επανέλθει η ισορροπία στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Όταν οι αγορές γίνονται έρμαια των κερδοσκόπων, τότε απαιτείται μία ευρωπαϊκό παρέμβαση. Στο επόμενο ευρωπαϊκό συμβούλιο πρέπει να παρθούν άμεσα αποφάσεις. Πρέπει να συγκροτήσουμε ένα ενιαίο μέτωπο, πρόκειται και για μία νάρκη στην ευρωπαϊκή ιδέα γιατί αυτή η κρίση μπορεί να ξαναξυπνήσει τον εφιάλτη του λαϊκισμού» είπε και συμπλήρωσε:

«Εμείς στην Ελλάδα πληρώσαμε βαρύ τίμημα την προηγούμενη δεκαετία. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στις διασυνδέσεις, να επενδύσουμε στις διασυνδέσεις μας με την Αφρικανική Ήπειρο. Συμφωνήσαμε το κείμενο που θα εγκρίνουμε. Τα γεγονότα στην Ουκρανία υπογραμμίζουν την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας στην Ευρώπη, την αύξηση των στρατιωτικών μας δαπανών και πως αυτές θα αντιμετωπιστούν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς είναι σαφές πως θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό μας».

Τέλος μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Θέλω, επίσης, να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και δη στην Μαριούπολη, που έχει καταστεί σύμβολο αντίστασης. Γνωρίζετε το έντονο ενδιαφέρον μας, καθώς εκεί διαβιούν περισσότεροι από 100.000 Ουκρανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής. Η Ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει μετά το τέλος των εχθροπραξιών την ανακατασκευή του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη, που βομβαρδίστηκε, ως ελάχιστη ένδειξη στήριξης».

Π. Σάντσεθ: Σε ευρωπαϊκά προβλήματα απαιτούνται ευρωπαϊκές απαντήσεις

Ξεκινώντας τις δηλώσεις που ακολούθησαν την συνάντηση των τεσσάρων ηγετών στη Ρώμη, ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι, τόνισε ότι στις συζητήσεις που είχαν έγινε αναφορά στην ανάγκη αποθήκευσης της ενέργειας, στην αναγκαία προσπάθεια για να διαχωριστεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από εκείνη του φυσικού αερίου και να επιτευχθεί η μείωση της τιμής του φυσικού αερίου.

«Σε ευρωπαϊκά προβλήματα απαιτούνται ευρωπαϊκές απαντήσεις», τόνισε από την μεριά του ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, σύμφωνα με τον οποίο, χρειάζεται άμεση δράση. «Οι χώρες μας θα ζητήσουν από την επόμενη ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, την εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για να δοθεί απάντηση σε οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες», ολοκλήρωσε.

Οι πρωθυπουργοί Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας ευχήθηκαν στον Έλληνα ομόλογό τους Κυριάκο Μητσοτάκη γρήγορη ανάρρωση από τον κορονοϊό.

Κυρ. Μητσοτάκης στο twitter: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη

Την ανακατασκευή, από την ελληνική κυβέρνηση, του μαιευτηρίου της Μαριούπολης που καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς ανακοίνωσε και με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παράλληλα χαρακτήρισε την πόλη «σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου».

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναχτίσει το μαιευτήριο στη Μαριούπολη, το κέντρο της ελληνικής μειονότητας στην Ουκρανία, μιας πόλης που είναι μέσα στην καρδιά μας και σύμβολο της βαρβαρότητας του πολέμου» ανέφερε στην ανάρτηση του στο twitter ο κ. Μητσοτάκης.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά: «Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war».

ΑΠΕ ΜΠΕ