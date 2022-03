Οι ευχές Ερντογάν σε Μητσοτάκη για ταχεία ανάρρωση από τον κορονοϊό

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και του ευχήθηκε περαστικά.

Σημειώνεται ότι σήμερα ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό.

“Ευχαριστώ για τo τηλεφώνημά σας και τις ευχές σας για ταχεία ανάρρωση!” έγραψε ο Πρωθυπουργός στο Twitter.

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!