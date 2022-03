Μαριούπολη: Διεκόπη ξανά η απομάκρυνση αμάχων - Τι ζήτησε ο Δένδιας για το ελληνικό προξενείο

Μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε αμάχους για την ασφαλή απομάκρυνση τους δεν μπόρεσε να φύγει από την πολιορκημένη πόλη της Ουκρανίας Μαριούπολη σήμερα, επειδή οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τους βομβαρδισμούς παρά την προσωρινή συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

«Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να βγάζεις έξω ανθρώπους κάτω από τέτοιες συνθήκες», ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε από την πλευρά της πως αυτή η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης των περίπου 200.000 ανθρώπων αμάχων κατοίκων της πόλης «διεκόπη». «Εν μέσω καταστροφικών σκηνών ανθρώπινων βασάνων στη Μαριούπολη, μια δεύτερη προσπάθεια σήμερα να ξεκινήσει η απομάκρυνση περίπου 200.000 ανθρώπων από την πόλη σταμάτησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 364 οι επιβεβαιώμενοι άμαχοι νεκροί στην Ουκρανία



Εγγυήσεις για ασφάλεια του πρόξενου και ανθρωπιστικούς διαδρόμους ζήτησε ο Δένδιας

Με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα επικοινώνησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. «O YΠΕΞ Νίκος Δένδιας επικοινώνησε με τον D.Kuleba ζητώντας την αρωγή των Ουκρανικών αρχών για την ασφάλεια του Έλληνα Γενικού Πρόξενου στη Μαριούπολη, καθώς και για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για εκκένωση» αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.

Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική συνομιλία με τη γενική γραμματέα του ΟΑΣΕ Χελγκα Μαρια Σμιτ (Helga Maria Schmid). Η συνομιλία ήταν αναφορικά με τη στέγαση του Γενικού Προξενείου στη Μαριούπολη στο κτίριο του ΟΑΣΕ και τον συντονισμό για την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από την πόλη, όπως αναφέρει σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια.

