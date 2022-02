Μπλίνκεν: Η Ελλάδα ζωτικής σημασίας σύμμαχος του ΝΑΤΟ και υποστηρικτής της ουκρανικής κυριαρχίας

Η Ελλάδα παραμένει ζωτικής σημασίας Σύμμαχος του ΝΑΤΟ και υποστηρικτής της ουκρανικής κυριαρχίας, τονίζει ο αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν σε μήνυμά του στο twitter.

Μίλησα σήμερα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για τις προσπάθειές μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία να αντισταθεί στην αχαλίνωτη επιθετικότητα της Ρωσίας. Η Ελλάδα παραμένει ζωτικής σημασίας Σύμμαχος του ΝΑΤΟ και υποστηρικτής της ουκρανικής κυριαρχίας.

Ο κ. Μπλίνκεν επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Ο κ. Μπλίνκεν συλλυπήθηκε τον υπουργό για την απώλεια των δέκα Ελλήνων στη μάχη της Ουκρανίας.

Στην ολιγόλεπτη επικοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες τέθηκε και το ελληνοτουρκικό ζήτημα. Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για τη στάση που κράτησε σχετικά με το αίτημα της Τουρκίας για την αποστρατικοποίηση των νησιών μας.

