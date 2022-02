Δένδιας: Παράνομες και προκλητικές οι δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων κατά της Ελλάδας

Τις παράνομες και προκλητικές, δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων εναντίον της Ελλάδας, που δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, καθώς και τις παραβιάσεις στο Αιγαίο, στηλίτευσε από τη Νορβηγία ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε κοινές δηλώσεις με την Νορβηγή ομόλογό του Άνικεν Χουίτφελντ.

Τούρκοι αξιωματούχοι, σε καθημερινή βάση, έχουν εισέλθει σε ένα μπαράζ παράνομων και προκλητικών δηλώσεων εναντίον μας, που δεν έχουν καμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και υπογράμμισε πως τέτοιες τοποθετήσεις θέτουν υπό αμφισβήτηση την αφοσίωση της Τουρκίας στις θεμελιώδεις αξίες και αρχές του ΝΑΤΟ και στις θεμελιώδεις αρχές του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ.

Λυπάμαι πολύ που παρατηρώ ότι η Τουρκία επιλέγει αυτήν ακριβώς τη στιγμή, όταν υπάρχει βαθιά ανάγκη για αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ και υπάρχει βαθιά ανάγκη να δείξουμε σε όλους ότι τηρούμε τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας μας [...], επιλέγει να χρησιμοποιήσει λέξεις που αποτελούν πρόκληση κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας», επισήμανε.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την ομόλογό του της Νορβηγίας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα από την Τουρκία στο Αιγαίο και ειδικότερα για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Παράλληλα, επανέλαβε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, βάσει ενός όρου: «Αυτός ο διάλογος πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Δεν μπορεί να είναι διάλογος χωρίς κανόνες».

Περαιτέρω, ο Νίκος Δένδιας εξήρε τον ρόλο της Νορβηγίας στην υποστήριξη του Διεθνούς Δικαίου, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2021-2022. «Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας, αλλά χαιρόμαστε που είστε εκεί» επισήμανε επιπροσθέτως. Υπενθύμισε πως η Ελλάδα φιλοδοξεί να γίνει μη μόνιμο μέλος για την περίοδο 2025-26 και ότι οι δύο χώρες είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ εδώ και 70 χρόνια.

Σε ό,τι αφορά την ουκρανική κρίση, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της αποκλιμάκωσης, πιστεύει στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών και ενημέρωσε τη Νορβηγή ομόλογό του για την επίσκεψη στη Μόσχα, την Παρασκευή, για να συναντήσει τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στη σημαντική, όπως είπε, ελληνική κοινότητα στην περιοχή της Μαριούπολης, στις δύο πλευρές της γραμμής επαφής, την οποία επισκέφτηκε πρόσφατα. «Νοιαζόμαστε πολύ για την ευημερία τους εκεί» διαμήνυσε και σημείωσε πως θα συνομιλήσει με τον Σεργκέι Λαβρόφ και γι' αυτό το ζήτημα.

Αναφερθείς στις διμερείς σχέσεις, ο Νίκος Δένδιας χαιρέτισε τη σχετική αναφορά τής υπουργού Εξωτερικών της Νορβηγίας ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και υπογράμμισε ότι οι ελληνο-νορβηγικές σχέσεις βασίζονται σε κοινές αρχές. «Η παρουσία μου εδώ σήμερα, μαζί με τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, σηματοδοτεί ότι οι διμερείς οικονομικές μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές για εμάς» τόνισε ειδικότερα και εστίασε στην προσέλκυση νορβηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Επίσης, αναφέρθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών στη ναυτιλία, σημειώνοντας πως οι δύο χώρες έχουν μεγάλους στόλους και μεγάλο ενδιαφέρον για τη ναυτιλία.

Διερευνώντας το πεδίο διμερούς συνεργασίας και σε άλλους τομείς, ο κ. Δένδιας επικεντρώθηκε και στη συνεργασία των δύο χωρών σε «πράσινα έργα». «Είστε πολύ φιλική προς το περιβάλλον χώρα και εμείς το ίδιο. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μητσοτάκη είναι επίσης πράσινη κυβέρνηση και θα θέλαμε πολύ να συνεργαστούμε μαζί σας για την προστασία της θάλασσας» προσέθεσε.

Δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας για την παροχή τεχνογνωσίας για το πώς λειτουργούν τα πράγματα στην περιοχή της. «Η βαθιά γνώση σας για τη Ρωσία και οι επαφές σας με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του έτους είναι ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο για να κατανοήσουμε πώς θα μπορούσε κανείς να συνεργαστεί με τη Ρωσία» τόνισε.

Τέλος, απευθυνόμενος στην Άνικεν Χουίτφελντ, είπε πως θα χαιρόταν να την φιλοξενήσει στην Αθήνα.

Ο Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη, έτυχε θερμής υποδοχής από την υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας. Όπως επίσης έγινε γνωστό σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη συνάντησή τους, συζητήθηκαν η προώθηση των σχέσεων Ελλάδας-Νορβηγίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων, της ναυτιλίας και της πράσινης ενέργειας, καθώς και η συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς και το Δίκαιο της Θάλασσας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι εξελίξεις σε Ανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο

I had the opportunity to brief you on the challenges we are facing in the Aegean. What we are facing are violations of our airspace on an almost daily basis, from the part of Turkey (statement following my meeting with Minister of Foreign Affairs of #Norway @AHuitfeldt). pic.twitter.com/TX1HrkiKOe

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 16, 2022

ΑΠΕ ΜΠΕ