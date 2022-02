Πάιατ: Αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της

Συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Ο Αμερικανός πρέσβης μετά τη συνάντηση επανέλαβε τη θέση της Ουάσινγκτον ότι η ελληνική κυριαρχία στα νησιά είναι αδιαμφισβήτη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο υπό φως των πρόσφατων προκλητικών δηλώσεων των Τούρκων αξιωματούχων και οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.



Ο Αμερικανός πρέσβης από την πλευρά του με ανάρτησή του στο twitter εξέφρασε την ευχαρίστησή του για τη συνάντηση με τον κ. Δένδια, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις.

«Υπογραμμίσαμε τη δέσμευσή μας για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας», ανέφερε. «Καθώς συζητήσαμε τους κοινούς μας στόχους για περιφερειακή σταθερότητα, επιβεβαίωσα αυτό που έχει ξεκαθαρίσει η Ουάσιγκτον: η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά της δεν αμφισβητείται», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Grateful to update w/ @NikosDendias and underscore our commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. As we discussed our shared goals for regional stability, I affirmed what Washington has made clear: the sovereignty of Greece over its islands is not in question. pic.twitter.com/xrAtc59Q4y