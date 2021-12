Πλεύρης: Στο 74% οι πλήρως εμβολιασμένοι - Δεν συζητάμε κλείσιμο της κοινωνίας και της οικονομίας

Ο μόνος τρόπος και ο πιο ασφαλής για να αφήσουμε πίσω αυτή την πανδημία είναι το εμβόλιο, τόνισε στην ομιλία του ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στο Συνέδριο ,Υγεία πάνω από όλα που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το μεγάλο διακύβευμα, το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα έχουμε μετά την πανδημία και οι δράσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε, προκειμένου να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας στους πολίτες.

Σίγουρα η πανδημία ήταν μια δοκιμασία για όλα τα εθνικά συστήματα υγείας και ειδικά για το δικό μας, που είχε και πριν παθογένειες, τις οποίες η πανδημία επέτεινε.

Είναι αλήθεια ότι η ανθρωπότητα δεν είχε υπολογίσει να είναι έτοιμη για να αντιμετωπίσει μία τέτοια πανδημία και η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα μπορούσε να είναι απόλυτα έτοιμη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την αρχικές καθυστερήσεις, προχώρησε στη λήψη κοινών αποφάσεων με γνώμονα την αλληλεγγύη.

Το εμβολιαστικό πρόγραμμα, συνολικά της Ευρώπης, ήταν ένα πρόγραμμα όπου τα κράτη υποχώρησαν, προκειμένου να υπάρξει αλληλεγγύη σε όλα τα κράτη – μέλη και αυτό το οποίο δεν είναι γνωστό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέραμε και χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, είναι η μεγαλύτερη ουσιαστικά ομάδα χωρών, η οποία προσφέρει ανιδιοτελώς στις τρίτες χώρες εμβόλια. Τα εμβόλια τα οποία έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Αφρική και σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, υπερτερούν από τα εμβόλια που έχει δώσει κάθε άλλη χώρα.

Μέσα, λοιπόν, από την πανδημία βρισκόμαστε στις επόμενες προκλήσεις, που είναι αφενός να ολοκληρώσουμε την εμβολιαστική κάλυψη, ώστε να είμαστε οχυρωμένοι απέναντι και στη μετάλλαξη «Όμικρον», που τώρα παρακολουθούμε και για την οποία υπολογίζουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πιο ακριβή στοιχεία και δεδομένα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση υποχρεωθήκαμε ως Κυβέρνηση να λάβουμε κάποια μέτρα, τα οποία σίγουρα δεν είναι ευχάριστα, καθώς έχουν να κάνουν με περιορισμό της ελευθερίας- ειδικά των ανθρώπων άνω των 60- είτε στο σκέλος της ενισχυτικής δόσης, που από τις 13/12 εάν δεν την έχουν λάβει, ενώ έχουν συμπληρώσει επτάμηνο, ουσιαστικά θα λογίζονται στις δραστηριότητές τους ως ανεμβολίαστοι, όπως αντίστοιχα και στο σκέλος πάλι των 60 και άνω, που δεν έχουν κάνει την πρώτη δόση, οπότε αυτοί θα καλούνται να έχουν ένα διοικητικό πρόστιμο προς όφελος του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Χθες, στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας, υπήρξε ενδιαφέρον πολλών χωρών προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως άνοιξε και η κουβέντα ως προς την ισχύ των Ευρωπαϊκών Πιστοποιητικών με κάποιες χώρες να επιθυμούν το 12μηνο και κάποιες άλλες, όπως είμαστε εμείς, που θεωρούμε ότι και το 9μηνο, το οποίο έχει προτείνει η Επιτροπή, είναι ένας χρόνος ο οποίος ενδεχομένως είναι αρκετά μακρύς με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν.

Αναφορικά με τη φαρμακευτική πολιτική: Ήδη ξεκινήσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξορθολογίσουμε τη φαρμακευτική δαπάνη. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε το 2021 προς 2022 για clawback που συνολικά φτάνει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.

Το clawback μπήκε σε μια περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης. Είχε συγκεκριμένους στόχους και έπρεπε να γίνουν διαρθρωτικές αλλαγές.

Δυστυχώς αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν έγιναν και τώρα ήρθε η ώρα επιτέλους να πάρουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, να εξορθολογίσουμε το clawback και να δώσουμε τη δυνατότητα σε πολλές εταιρίες, οι οποίες υπάρχουν εδώ, να αναπτυχθούν, να έχουν ένα επενδυτικό πρόσημο και να δίνουμε στους ασθενείς μας τα καινοτόμα φάρμακα, αλλά και τις υπηρεσίες τις οποίες χρειάζονται.

Προς αυτή την κατεύθυνση ανοίγει πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συζήτηση ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτονομία της Ευρώπης ως προς τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και το φάρμακο.

Όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ: Γνώμονάς μας είναι η ποιότητα στο κομμάτι των παρεχόμενων υπηρεσιών και ξεκάθαρα λέμε ότι ο ΕΟΠΥΥ θα μετεξελιχθεί σε ένα γνήσιο ασφαλιστικό φορέα ο οποίος θα αγοράζει ποιοτικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα συμβάλλεται με όλους τους παρόχους, αλλά με όσους από αυτούς παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες και αντιστοίχως θα αποζημιώνονται αναλόγως των υπηρεσιών που παρέχουν.

Η ποιότητα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής μας και αφορά και το τρίτο σκέλος που έχει να κάνει με το νέο ΕΣΥ, με το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο χειρίζεται σε μεγάλο βαθμό και ουσιαστικά δουλεύει πάνω σε αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός, Μίνα Γκάγκα, η οποία προέρχεται από τα «σπλάχνα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αντίστοιχα, οι μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να κάνουμε στο νέο ΕΣΥ έχουν να κάνουν με έναν χάρτη, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, τις ανάγκες των ασθενών. Και όχι ενδεχομένως κάποιες άλλες ανάγκες που είναι έξω από την Υγεία.

Αυτό σημαίνει ότι τα νοσοκομεία θα δομηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες και αντίστοιχα θα πάμε σε νέες σχέσεις, δεδομένου ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν στην ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στόχος μας, όμως, είναι να δοθούν κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες στον καλύτερο δυνατό βαθμό, σε μια περίοδο που οι γιατροί πλέον δεν είναι όπως την δεκαετία του ’90 και του 2000, να είναι ελκυστικό για αυτούς το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Γυρνώντας, λοιπόν, στο θέμα της πανδημίας, εμείς κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια, ενισχύοντας το ΕΣΥ. Αντιλαμβανόμαστε ότι όπως κάθε εθνικό σύστημα υγείας έτσι και το δικό μας έχει φτάσει στα όριά του.

Στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας της ΕΕ που έγινε χθες, οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης συζητούσαν πώς η μια έχει πάρει ασθενείς από την άλλη. Πρόκειται για εθνικά συστήματα υγείας τα οποία ήταν πάρα πολύ ισχυρά και αυτό δείχνει ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να αντέξει σε συνθήκες πανδημίας.

Εμείς στη χώρα μας το ενισχύσαμε και παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν προβλήματα, αλλά έχουμε μια ξεκάθαρη βούληση που έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πια- με τα νέα στοιχεία που μου έδωσε τώρα ο Μάριος Θεμιστοκλέους- έχουμε φτάσει στο 78% των ενηλίκων πολιτών, που αυτοί απασχολούν το εθνικό σύστημα υγείας, να έχουν κάνει τουλάχιστον την 1η δόση, το 74% έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό, δεν μπορούμε να συζητήσουμε για κανένα κλείσιμο κοινωνίας, για κανένα κλείσιμο οικονομίας.

Αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε είναι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η ενίσχυση των εμβολιασμών, η άντληση των νέων θεραπειών που ήδη τις έχουμε εδώ, στη χώρα μας.

Και σε κάθε περίπτωση, ο μόνος τρόπος και ο πιο ασφαλής για να αφήσουμε πίσω αυτή την πανδημία είναι το εμβόλιο.

Κηρύσσω την έναρξη του συνεδρίου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να είμαι αυτός που θα κηρύξω την έναρξη».