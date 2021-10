ΕΟΔΥ: Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος στη θέση του Αρκουμανέα

Ο Θεοκλής Ζαούτης, καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας αναμένεται να είναι, σύμφωνα με πληροφορίες ο διάδοχος του Παναγιώτη Αρκουμανέα στην προεδρεία του ΕΟΔΥ.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.

Την Τετάρτη θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη για τον ΕΟΔΥ αλλά και για το πλαίσιο λειτουργίας με στόχο να εκπέμπουμε πολύ καθαρά μηνύματα σε σχέση κυρίως με τους εμβολιασμένους ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου απευθυνόμενος στους υπουργούς.

Τις προηγούμενες ημέρες ακούστηκε έντονα το όνομα του καθηγητή Βασιλακόπουλου, ωστόσο δεν φαίνεται να καταλήγουν στο πρόσωπό του.

Παραίτηση Αρκουμανέα

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 2 Οκτωβρίου ο Παναγιώτης Αρκουμανέας παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του ΕΟΔΥ. Όπως αναφέρει για την παραίτησή του ο κ. Αρκουμανέας, μέσω ανάρτησης στο facebook, «τίμησα το αξίωμα που μου εμπιστεύτηκε η κυβέρνηση αυτής της χώρας με εντιμότητα, μαχητικό πνεύμα και αυταπάρνηση», ενώ παράλληλα έδωσε στη δημοσιότητα την επιστολή παραίτησης προς τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη.

Το βιογραφικό του Θεοκλή Ζαούτη

O Θεοκλής Ζαούτης είναι Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Perelman School of Medicine και Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος κλινικής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (UPENN). Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 230 άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας.

Συμμετέχει επίσης, σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, όπως στα Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH), American Academy of Pediatrics και European Society for Pediatric Infectious Diseases.

Πρόσφατα επιλέχθηκε ως μέλος της «προεδρικής συμβουλευτικής επιτροπής για την αντιμετώπιση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων» του Λευκού Οίκου (Presidential Advisory Committee for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria).

Το 2009 έλαβε το βραβείο «Healthcare Epidemiology Pediatric Investigator Award» και το 2015 τιμήθηκε από την Pediatric Infectious Diseases Society με το βραβείο Distinguished Service Award.