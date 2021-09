Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν Dubravka Suica ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Με ανάρτησή της στο twitter ευχαρίστησε η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, Dubravka Suica, τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που εγκαινίασε - μέσω δικής του ανάρτησης η οποία συνοδευόταν και από σχετικό βίντεο - την καμπάνια για τη «Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης».

«Thank you @PrimeministerGR for inaugurating the campaign to support @#CioFoE! Our common aim is to engage citizens from thw mountains to the islands», έγραψε στο twitter η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευχαριστώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό για τη συμμετοχή του στην καμπάνια για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, σημειώνοντας παράλληλα πως αποτελεί κοινό στόχο η συμμετοχή των πολιτών στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, όπου κι αν βρίσκονται. Είτε στα βουνά, είτε στα νησιά.

ΑΠΕ ΜΠΕ