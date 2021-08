Μίνα Γκάγκα: Ποια είναι η νέα αναπληρώτρια υπουργός Υγείας

Η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, μια γυναίκας γιατρός της πρώτης γραμμής που έδωσε μεγάλες μάχες στο νοσοκομείο «Σωτηρία» τον καιρό της πανδημίας, Μίνα Γκάγκα, είναι από τις εκπλήξεις στη νέα κυβέρνηση.

Σηματοδοτεί την αναγνώριση της προσφοράς των υγειονομικών στη μάχη κατά του κοροναϊού, αλλά δείχνει επίσης ότι στο υπουργείο Υγείας πρέπει να υπάρχει ένας μάχιμος γιατρός γιατί αυτή η μάχη συνεχίζεται.

Αν και εξωκοινοβουλευτική υπουργός, έχει σχέση με την ΝΔ καθώς στις εκλογές του 2019 ήταν στην 9η θέση του Ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Το βιογραφικό της Ασημίνας Γκάγκα

Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών

Προπτυχιακή εκπαίδευση:

Ιατρική Σχολή, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση:

-Διδακτορική Διατριβή Παθολογοανατομείο Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός Άριστα.

– Πτυχίο/Διαπίστευση ECFMG – αναγνώριση πτυχίου στις ΗΠΑ

-Ειδικότητα Πνευμονολογία, Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

-Certificate of full Registration as a Medical Practitioner, UK

-Τίτλος Ειδικότητας Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

-Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό:

1985, εργαστήριο φυσιολογίας του Cardiothoracic Institute Midhurst, Αγγλία.

1988- 1990, National Heart and Lung Institute, υποτροφία Welcome Trust. Λονδίνο

1994, Department of Medicine, University of Southampton, UK

1995, Dept. of Allergy and Immunology, νοσοκομείο Brompton, Λονδίνο

2004, Νοσοκομείο Brompton και Imperial College, Λονδίνο

-Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά

Αγγλικά Διπλώματα

Certificate of Proficiency in English (University of Michigan)

Certificate of Proficiency in English (Cambridge University)

Γαλλικά Διπλώματα

Diplôme d’ Etudes Supérieures (Institut Français d’ Athènes)

Ισπανικά

Ινστιτούτο Cervantes, επίπεδο Β2, Avanzado

Νοσοκομειακές/Πανεπιστημιακές θέσεις

Clinical Research Fellow, National Heart and Lung Institute, University of London, British Postgraduate Medical Federation. Λονδίνο Αύγουστος 1988-Ιανουάριος 1989.

Επιμελήτρια Β.΄, Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1990-1996. Απόσπαση στο ΓΝΝ Κορίνθου, 1991 – 1992.

Λέκτορας Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 1996 – 2001

Eπίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001 – 2006

Visiting Academic and Senior Clinical Fellow. Royal Brompton Hospital and Imperial College, Λονδίνο (Διευθυντής Καθηγητής A.B. Kay) 2004.

Συντονίστρια Διευθύντρια 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και υπεύθυνη Κέντρου Άσθματος από το 2006.

Διεθνείς Διακρίσεις

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) 2015-2019 – κατόπιν εκλογών, από 35.000 ιατρούς-μέλη

Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) 2009-2013

Σύμβουλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) για τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, την φυματίωση και τη σύνδεση πρωτοβάθμιας και ειδικής φροντίδας από το 1994

Μέλος των επιτροπών σύνταξης των διεθνών οδηγιών για το σοβαρό άσθμα, τη πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα και τη θεραπεία του καρκίνου σταδίου ΙΑ.

Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διαπίστευσης στην Πνευμονολογία (EBAP) 2005-2009

FCCP, Fellow και Global Governor of the American College of Chest Physicians

Μέλος της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού διπλώματος Πνευμονολογίας και της εξεταστικής επιτροπής HERMES στην Πνευμονολογία και στην Ογκολογία του Πνεύμονα.

Κλινικό/Εργαστηριακό και οργανωτικό έργο

Ελλάδα:

1990- Σήμερα: Οργάνωση και λειτουργία ιατρείου και κέντρου βρογχικού άσθματος που είναι κέντρο αναφοράς πανελλαδικά στη κλινική φροντίδα αλλά και την έρευνα, ως κέντρο κλινικών μελετών.

2006- Σήμερα: Συντονίστρια Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογική κλινικής:

2006: Οργάνωση κλινικής και πιστοποίηση ISO (που η κλινική έχει από 2008). Η κλινική σήμερα εξυπηρετεί 2500 νοσηλευόμενους και περισσότερους από 5000 εξωτερικούς ασθενείς το χρόνο, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, εκτελεί το μεγαλύτερο αριθμό βρογχοσκοπήσεων στο Νοσοκομείο, παρακολουθεί ασθενείς σε όλο το φάσμα της ειδικότητας με εξειδικευμένους ιατρούς, έχει γρήγορους χρόνους νοσηλείας και υψηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών.

2008 Ανακαίνιση και οργάνωση του Κεντρικού Βρογχολογικού Εργαστηρίου του ΝΝΘΑ

2011: Υπεύθυνη για την κωδικοποίηση των ΚΕΝ στη Πνευμονολογία, την αντιστοίχιση των ΚΕΝ με τα ICD10 και στη συνέχεια με τις ιατρικές πράξεις, επιλεγμένη από το Υπουργείο Υγείας .

2013- 2019: Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του ΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» . Οργάνωση και επίβλεψη της προσθήκη εξοπλισμού στο Κεντρικό Βρογχολογικό Εργαστήριο, της ανακαίνισης εκ βάθρων της Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, του Κεντρικού Εργαστηρίου Ύπνου, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και της 7ης Κλινικής του Σωτηρία καθώς και της μονάδας κλινικών μελετών και της εκπόνησης σχεδίων για ακτινοθεραπευτική μονάδα στο ΝΝΘΑ .

2015-2016: Καθήκοντα Διοίκησης του ΝΝΘΑ.

Ευρώπη:

Εκλεγμένη Πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) 2015-2019. (Η ERS έχει 35.000 ιατρούς-μέλη σε όλο το κόσμο και γραφεία στην Ελβετία, την Αγγλία αλλά και τις Βρυξέλλες για να υπάρχει στενή συνεργασία με την ΕΕ. Παρέχουμε ιατρική εκπαίδευση και πιστοποίηση, και βοηθάμε με know-how αλλά και χορηγίες Εθνικές και Διεθνείς Εταιρείες. Κατά τη διάρκεια της 10ετους θητείας μου στο ΔΣ, ως Γενική Γραμματέας και εν συνεχεία Πρόεδρος, οργάνωσα την αναπροσαρμογή της στρατηγικής της εταιρείας ώστε να είναι σύγχρονη και δυναμική και να ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες συνθήκες και ανάγκες. Σε συνεργασία με τους ιατρούς μας, συλλόγους ασθενών, άλλες επιστημονικές αλλά και φαρμακευτικές και ιατροτεχνολογικές εταιρείες, εκπροσώπους της ΕΕ, του ΕΜΑ και ασφαλιστικών οργανισμών και παρακολουθώντας τις αλλαγές και την ποιότητα υπηρεσιών στην υγεία σε όλες τις Ευρωπαϊκές σχεδιάσαμε δράσεις στην υγεία προσανατολισμένες στις ανάγκες των ιατρών και των ασθενών και ορίσαμε διαδικασίες για τη πιο ενεργή συμμετοχή νέων ιατρών και επιστημόνων και για την εκπροσώπηση τους στο ΔΣ και τις επιστημονικές και εκπαιδευτικές επιτροπές.)

Διδακτικό έργο

Συμμετοχή σε προπτυχιακά προγράμματα

Εκπαίδευση πεμπτοετών φοιτητών ιατρικής και φοιτητών νοσηλευτικής. Συμμετοχή ως συγγραφέας στα βιβλία των φοιτητών για το μάθημα της Πνευμονολογίας, το Βρογχικό Άσθμα και τον Καρκίνο Πνεύμονος και το βιβλίο Παθολογίας του Τομέα.

Συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Ελλάδα: Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στην πνευμονολογία. Υπεύθυνη για τα μετεκπαιδευτικά σεμινάρια Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ έως το 2006. Συμμετοχή ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε όλα σχεδόν τα πνευμονολογικά συνέδρια και σεμινάρια που οργανώνονται στην Ελλάδα. Συμμετοχή ως μέλος τριμελούς επιτροπής και ως υπεύθυνη του ερευνητικού σχεδιασμού και της διεξαγωγής της μελέτης σε 12 διδακτορικές διατριβές.

Διεθνώς: Σύμβουλος στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) για την συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και μέλος του ΔΣ της WHO-GARD (Global Alliance against Respiratory Disease).

Υπεύθυνη για τα ηλεκτρονικά προγράμματα εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας και τη δομή και το περιεχόμενο του Σχολείου της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) στο διαδίκτυο (2004-2007) (Director of learning resources, ERS school). Στη διάρκεια της θητείας μου, εισήγαγα τα live-online σεμινάρια και προγράμματα blended- learning στην πνευμονολογία για πρώτη φορά σε όλο το κόσμο.

Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διαπίστευσης στην Πνευμονολογία (EBAP) 2005-2009. Μέλος της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού διπλώματος Πνευμονολογίας και της εξεταστικής επιτροπής HERMES στην Πνευμονολογία και στην Ογκολογία του Πνεύμονα. Συμμετοχή σε πολυάριθμα σεμινάρια και μεταπτυχιακά μαθήματα σε όλο το κόσμο.

Ερευνητικό, συγγραφικό και συντακτικό έργο

Κύριος ερευνητής σε περισσότερα από 50 ερευνητικά πρωτόκολλα και κλινικές μελέτες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: 162

h-index = 43

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: >500

Associate editor στο «European Respiratory Journal» και «European Respiratory Review», μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Allergy», κριτής στα περιοδικά «Allergy», «European Respiratory Journal», «PLOSone», «Clinical and Experimental», «Respiratory Medicine», «Pulmonary Ρharmacology Αnd Τherapeutics» και «Πνεύμων»

Ευρύτερο επιστημονικό έργο

Διοργάνωση των μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων της Πνευμονολογίας-Εντατικής Θεραπείας και του State of the Art -έδρα Εντατικής Θεραπείας.

1990- σήμερα Οργάνωση Ιατρείου και Σχολείου Άσθματος στην Πανεπιστημιακή Κλινική και τα ΤΕΙ του ΝΝΘΑ.

1994- σήμερα Σύμβουλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας WHO για θέματα συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, φροντίδας στα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και σύνδεσης πρωτοβάθμιας και ειδικής φροντίδας.

1998, οργάνωση ερευνητικής συνάντησης για το Σοβαρό Άσθμα στην Αθήνα στα πλαίσια της Πολυκεντρικής Πανευρωπαϊκής Μελέτης ENFUMOSA με συμμετοχή ερευνητών από μεγάλα Πανεπιστημιακά κέντρα του εξωτερικού (23/5/98).

2003, οργάνωση διεθνούς ερευνητικού σεμιναρίου για το Βαρύ Άσθμα που επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαική Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) και την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).

2007 οργάνωση διεθνούς ερευνητικού σεμιναρίου για το Βαρύ Άσθμα που επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS)

2004-2007 Υπεύθυνη για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχολείου της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ERS) στο διαδίκτυο

2006 Ανακαίνιση και οργάνωση Κεντρικού Βρογχολογικού Εργαστηρίου ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»,

1990-Σύμβουλος της επιτροπής της διεθνούς πρωτοβουλίας για το άσθμα (GINA) (που εκδίδει τις παγκόσμιες οδηγίες για το άσθμα)

2000-σήμερα Μέλος της επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές θέσεις ομοφωνίας (ERS/ATS) για το σοβαρό άσθμα

2013- σήμερα Μέλος της επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές θέσεις ομοφωνίας για το screening στο καρκίνο του πνεύμονα

2018 Μέλος της επιτροπής για τις Λατινοαμερικανικές και Ευρωπαϊκές θέσεις ομοφωνίας για τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου

2018- σήμερα Μέλος της επιτροπής για τις Ευρωπαϊκές θέσεις ομοφωνίας για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα σταδίου ΙΑ