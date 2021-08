Ειρωνική απάντηση Μηταράκη σε σχόλιο ευρωβουλεύτριας για την Αμυγδαλέζα

Με ειρωνεία απάντησε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότης Μηταράκης, στην έκκληση Ολλανδής ευρωβουλεύτριας να υπάρξει μέριμνα για την ασφαλή εκκένωση της Αμυγδαλέζας, ώστε να μην κινδυνεύσουν από τη μεγάλη φωτιά της Βαρυμπόμπης οι διαμένοντες σε αυτήν πρόσφυγες και μετανάστες.

Καλώ την ελληνική κυβέρνηση να μη ρισκάρει καθόλου και να απομακρύνει αμέσως τους μετανάστες που κρατούνται στην Αμυγδαλέζα, πολύ κοντά στη φωτιά. Τώρα, έγραψε στο Twitter η Τίνεκε Στρικ, ευρωβουλεύτρια των Πρασίνων.

Φυσικά και έχουμε σχέδιο απάντησε επίσης μέσω Twitter ο Νότης Μηταράκης, και πρόσθεσε: "Μήπως ενδιαφέρεστε καθόλου για τους ντόπιους κατοίκους παρεμπιπτόντως, που υποφερουν από τη φωτιά; Έχετε ρωτήσει γι' αυτούς;".

Σημειώνεται ότι μετά την απάντηση του Νότη Μηταράκη η Τίνεκε Στρικ επανήλθε, σχολιάζοντας: "Φυσικά και ενδιαφέρομαι για όλους τους ανθρώπους που επηρεάζονται από τις φωτιές. Όμως εσείς έχετε μία ειδική ευθύνη προς τους ανθρώπους που έχετε υπό κράτηση και δεν μπορούν να μετακινηθούν για να σώσουν τη ζωή τους". Σε αυτό δε βρήκε κάτι να σχολιάσει ο κ. Μηταράκης...

I call upon the Greek government not to take any risk and to immediately evacuate the migrants detained in #Amygdaleza, very close to the fire. Now. https://t.co/EVScI13GPm