Πώς θα επιστρέψουν οι φοιτητές στα Πανεπιστήμια - Τι εξετάζεται

Την επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης η υπουργός Παιδείας , Νίκη Κεραμέως μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

"Συζητάμε με τους ειδικούς τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχουμε την επιστροφή στη διά ζώσης διαδικασία, Ο εμβολιασμός είναι το υπερόπλο που έχουμε κατά της πανδημίας, έχει ήδη εμβολιαστεί πάνω από το 74% των εκπαιδευτικών της χώρας, τους ευχαριστούμε δημοσίως, είναι ένα τεράστιο βήμα, αλλά δεν φτάνει, χρειαζόμαστε και άλλους" είπε η κυρία Κεραμέως και απηύθυνε κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας "να αξιοποιήσουμε το μοναδικό δώρο της επιστήμης".

Όσο για το ενδεχόμενο να αποτελεί προϋπόθεση ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία των σχολείων και των Πανεπιστημίων, σε περίπτωση που το ποσοστό εμβολιασμού δεν φτάσει τον στόχο που έχει τεθεί, είπε: "Όλα είναι ανοιχτά, τα συζητάμε, η προτεραιότητα είναι η επιστροφή στη διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, με όλα τα εργαλεία που έχουμε, τα συζητάμε όλα με την Επιτροπή ειδικών το επόμενο χρονικό διάστημα".

"Όλοι οι όροι για τη διά ζώσης επαναλειτουργία θα συζητηθούν τώρα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, γιατί τώρα γίνονται οι ενέργειες για τη νέα σχολική χρονιά. Οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες για τους όρους με τους οποίους θα επιστρέψουμε διά ζώσης στα σχολεία και τα Πανεπιστήμια", συμπλήρωσε.

Σχετικά με τα ΑΕΙ είπε: "Συζητήσαμε με τη Σύνοδο Πρυτάνεων και είπαμε όλη η διδασκαλία να γίνεται διά ζώσης, να μην υπάρχει τηλεκπαίδευση... Είμαστε εναρμονισμένοι πλήρως στον στόχο του να επιστρέψουμε στο Πανεπιστήμιο. Τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσουμε όλους τους όρους με το οποίο θα γίνει αυτό εφικτό. Εξετάζεται η είσοδος με πιστοποιητικό εμβολιασμού για τους εμβολιασμένους και εργαστηριακά τεστ για ανεμβολίαστους" σημείωσε η Νίκη Κεραμέως.



Για τους εμβολιασμούς στα παιδιά 12 -17 σημείωσε ότι "αν ένα παιδί είναι πλήρως εμβολιασμένο κατά πάσα πιθανότητα, και ακολουθώντας τη λογική της επιτροπής των ειδικών, όπως και στα πλοία, δεν θα κάνει τεστ . Από την άλλη πλευρά τα self test θα υπάρχουν στα σχολεία. Είναι εργαλείο για τους μη εμβολιασμένους. Ένα στα 2 τελικά κρούσματα στη χώρα το ανακαλύπταμε από self test . Άρα είναι σημαντικό εργαλείο και στο πλαίσιο του σχολείου " είπε και διευκρίνισε ότι στο δημοτικό είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν self tes. Όπως παρατήρησε η υπουργός Παιδείας, έχει δοθεί ευρωπαϊκή έγκριση για εμβολιασμό από τα 12 εδώ και αρκετό καιρό, ενώ πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, Ιταλία Ισπανία εφαρμόζουν ήδη τον εμβολιασμό στα παιδιά από τα 12 χρόνια

Τι είπε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής Για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ η κυρία Κεραμέως επεσήμανε: «Κάναμε μία μεγάλη αλλαγή, μπήκαν ακαδημαϊκά κριτήρια για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια. Θέλουμε φοιτητές αλλά θέλουμε και αποφοίτους" υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας και επεσήμανε: "Δεν θέλουμε τα παιδιά μας να εγκλωβίζονται από ένα Πανεπιστήμιο από το οποίο δεν θα αποφοιτήσουν και να είναι μια ζωή με ένα απολυτήριο λυκείου. Τέθηκαν ελάχιστες προϋποθέσεις για να μην εγκλωβίζουμε τα παιδιά… Να έχουμε υπόψη μας ότι τέσσερις στους 10 φοιτητές δεν αποφοιτούν ποτέ γιατί δεν πληρούν τις ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να φοιτήσουν. Με την αλλαγή που κάναμε υλοποιήσαμε αυτά που λέγαμε προεκλογικά, μπήκαν ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για να μην εγκλωβίζουμε τα παιδιά μας " σημείωσε και πρόσθεσε ότι πλέον υπάρχουν δυο επιλογές στο μηχανογραφικό, 1η επιλογή Πανεπιστήμια μέσω Πανελλαδικών, 2η επιλογή το παράλληλο μηχανογραφικό για έγγραφη σε δημόσιο ΙΕΚ και τα παιδιά να ακολουθήσουν το δρόμο της κατάρτισης.

Όπως εξήγησε, στο παράλληλο μηχανογραφικό υπάρχουν θέσεις για web designers, web developers, για τεχνικούς τουριστικών επαγγελμάτων που είναι σε πολύ μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας και έχουν από φέτος δυνατότητα να συμπληρώσουν παράλληλο μηχανογραφικό, να εγγραφούν σε δημόσιο ΙΕΚ και να δουν έτσι μια προοπτική.

Όσο για τις αλλαγές που θα δούμε από Σεπτέμβριο στα σχολεία μας, τόνισε: "Θα τα πω τηλεγραφικά: Νηπιαγωγείο από τα 4 έτη για όλα τα παιδιά της χώρας σε κάθε δήμο, αγγλικά στο νηπιαγωγείο από τα 4, γιατί να πληρώνει ο γονιός, εργαστήρια δεξιοτήτων, εθελοντισμός, σεβασμός στο περιβάλλον, επιχειρηματικότητα, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, όλα αυτά μπαίνουν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολείων . Γίνονται τις επόμενες εβδομάδες οι πρώτοι διορισμοί -11.700- στη γενική εκπαίδευση μετά από 12 χρόνια και θα είναι στα σχολεία μας από 1η Σεπτεμβρίου. Οριζόντιες επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς μας, διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία, τα πρώτα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια στην ιστορία, όλα αυτά από τον Σεπτέμβριο. Στο ν/σ που συζητάμε από σήμερα στη Βουλή, δίνουμε μεγαλύτερη αυτονομία και ελευθερία στο σχολείο. Θα μπορεί ο εκπαιδευτικός να επιλέγει το βιβλίο που θα διδάξει . Φεύγουμε από τη λογική ότι έχουμε ένα βιβλίο Φυσικής, μπορεί να έχουμε δύο ή τρία και από αυτό ο εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέξει. Πλέον όλα τ α βιβλία θα είναι διαθέσιμα σε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να λέει δείτε και τη άλλη πηγή, όποτε φεύγουμε από την αποστήθιση και συνδυάζουμε πηγές" ανέλυσε η υπουργός.

Σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών η κυρία Κεραμέως αναφέρθηκε σε έρευνα σύμφωνα με την όποια 7,5 στους 10 πολίτες θέλουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, 9 στους 10 θέλουν τις δεξιότητες, 7,5 στους 10 θέλουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η κοινωνία όχι μόνο τα επιζητά, αλλά απαιτεί τις αλλαγές από τους πολιτικούς".